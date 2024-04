No Rest for the Wicked : Classes & Création de personnage expliquées

No Rest for the Wicked est le dernier jeu de Moon Studios, prévu pour le 18 avril, et ce ARPG semble proposer un système de classes intéressant. Voici tout ce que vous devez savoir à ce sujet, y compris comment la création de personnage va fonctionner.

Selon les développeurs de Moon Studios, No Rest for the Wicked, bien qu’inspiré par les souls-likes, aura son propre système de classes et de combat unique qui change certaines choses auxquelles les joueurs peuvent être habitués dans d’autres titres.

Voici un aperçu complet des possibilités offertes par le système de Classes et la Création de personnage dans No Rest for the Wicked, incluant l’ensemble des options de personnalisation envisageables.

Le système de Classes de No Rest for the Wicked expliqué

No Rest for the Wicked offre aux joueurs une grande flexibilité dans le choix de leur Classe grâce à un système adaptable qui privilégie la sélection des armes, sans les restreindre à une seule option.

Moon Studios No Rest for the Wicked se concentrera sur les armes plutôt que sur les classes.

Lorsque vous créez votre personnage, vous aurez la possibilité d’expérimenter et de personnaliser votre style de jeu et de combat.

Moon Studios a déclaré que la priorité dans No Rest for the Wicked est l’arme équipée plutôt qu’une classe ou un rôle spécifique. Cependant, lorsque vous montez de niveau, vous pourrez investir des points dans la santé, l’intelligence, la dextérité, la force et l’endurance.

Ces statistiques auront un effet direct sur la manière dont vos armes se comportent. Donc, au lieu d’avoir un impact significatif sur les capacités de votre personnage, elles changeront la façon dont vous jouez avec les armes que vous avez sur vous.

La Création de personnage dans No Rest for the Wicked expliquée

No Rest for the Wicked proposera un système de création de personnage entièrement modulable, offrant la liberté de jouer comme vous le souhaitez.

Cela s’aligne sur la capacité du jeu à vous laisser expérimenter différentes classes. Moon Studios précise que vous aurez carte blanche pour la personnalisation de votre avatar. Que votre penchant soit pour le combat rapproché, à distance ou pour une approche discrète, il vous sera possible d’ajuster votre personnage afin qu’il corresponde parfaitement à votre style de jeu et à l’utilisation que vous envisagez pour vos armes.

Dans No Rest for the Wicked, l’apparence physique et le style de votre personnage seront entièrement à votre main. De la silhouette aux traits du visage, vous aurez le pouvoir de façonner chaque aspect pour créer un avatar unique qui reflète votre vision et style de jeu.

C’est tout ce qu’il faut savoir sur la création de personnage dans No Rest for the Wicked jusqu’à présent ! Le jeu arrive en accès anticipé le 18 avril, et pour ne rien rater de l’actualité de No Rest for the Wicked, consultez la rubrique Jeux vidéo de notre site.

