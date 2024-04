Twitch Drops de No Rest for the Wicked : date, comment les obtenir, récompenses…

Si vous souhaitez améliorer votre début de partie dans No Rest for the Wicked, prenez le temps de regarder certains des streamers partenaires du jeu sur Twitch pour gagner des récompenses gratuites. Voici tout ce que vous devez savoir pour obtenir tous les Twitch Drops de No Rest for the Wicked.

No Rest for the Wicked, le nouveau jeu de rôle d’action de Moon Studios, sera lancé en accès anticipé le 18 avril 2024. Les joueurs auront l’opportunité d’améliorer leur armure et leurs armes tout en éradiquant la Pestilence de l’île reculée de Sacra.

Avec la sortie en accès anticipé, Moon Studios a décidé de lancer des Twitch Drops et de récompenser tous les joueurs qui passent du temps à regarder leurs streamers partenaires sur Twitch.

Les fans de No Rest for the Wicked qui regardent les streamers Twitch jouant au jeu entre le 18 avril 2024 à 17h et le 6 mai 2024 à la même heure, pourront gagner des récompenses intéressantes dans le jeu.

Il est important de noter que vous pouvez gagner une récompense par heure et votre compte de plateforme doit être relié à Twitch. Si vous ne savez pas comment faire, suivez les étapes ci-dessous :

Rendez-vous sur le site officiel de No Rest for the Wicked et connectez-vous.

Liez votre gamertag à votre compte Twitch.

Enfin, lorsque la campagne commence, commencez à regarder et attendez les drops !

Toutes les récompenses des Twitch Drops de No Rest for the Wicked

Voici toutes les récompenses des Twitch Drops de No Rest for the Wicked :

1 Heure : Éclat d’Armure (Armor Shard) – Améliorez l’armure de votre choix

– Améliorez l’armure de votre choix 2 Heures : Éclat d’Arme (Weapon Shard) – Améliorez l’arme de votre choix

– Améliorez l’arme de votre choix 3 Heures : 2x Braises Tombées (Fallen Embers) – Utilisées comme offrande pour obtenir l’accès au Creuset de Cérime

– Utilisées comme offrande pour obtenir l’accès au Creuset de Cérime 4 Heures : Geste « Flex »

Le drop commencera le 18 avril et sera disponible jusqu’au 6 mai 2024.

Voilà donc tout ce que vous devez savoir sur la campagne de Twitch Drops de No Rest for the Wicked. Pour plus d’informations sur le jeu, consultez la rubrique Jeux vidéo de notre site.