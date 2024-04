Les meilleurs RPG d’action comme No Rest for the Wicked

Le RPG d’action Soulslike, No Rest for the Wicked, développé par les créateurs d’Ori de chez Moon Studios, sera bientôt lancé en accès anticipé. Mais avant sa sortie, voici quelques jeux similaires que vous devriez essayer.

Moon Studios a surpris les fans de sa série Ori avec l’annonce de No Rest for the Wicked. Contrairement aux précédents jeux du studio autrichien, qui étaient des Metroidvanias, No Rest for the Wicked est un RPG d’action sombre qui s’inspire des jeux Soulslike et de la franchise A Song of Ice and Fire.

Le jeu entrera en accès anticipé le 18 avril 2024, avec une version prévue pour PlayStation 5 et Xbox Series X|S à une date ultérieure.

Alors que vous cherchiez quelque chose à jouer en attendant la sortie complète du jeu ou que vous recherchiez votre prochaine aventure, voici quelques RPG d’action que les joueurs de No Rest for the Wicked apprécieront également.

Bloodborne

FROMSOFTWARE

Si vous attendez avec impatience No Rest for the Wicked, il y a de fortes chances que vous ayez déjà joué à Bloodborne. Néanmoins, il serait incomplet de ne pas le mentionner. Bloodborne est considéré comme l’un des meilleurs jeux jamais créés, et à juste titre. Tout, de son combat rapide à son cadre inspiré de l’ère victorienne gothique, a conquis les fans depuis sa sortie en 2015. Il n’est donc pas étonnant que les joueurs soient si impatients d’entendre parler d’un remaster ou d’un remake, même si cela ne semble pas être pour tout de suite.

Monster Hunter World

Capcom

Les développeurs de No Rest for the Wicked ont également cité la série Monster Hunter comme une inspiration pour leur jeu, probablement grâce à son système de combat approfondi qui oppose les joueurs à des boss massifs et effrayants. Le dernier jeu principal de la série est Monster Hunter Rise, mais son prédécesseur, Monster Hunter World, reste l’option la plus populaire.

Mortal Shell

PLAYSTACK

Un autre indie Soulslike, Mortal Shell devrait répondre aux mêmes attentes que No Rest for the Wicked. Les deux sont des jeux sombres, atmosphériques et pleins d’action qui s’inspirent clairement de Dark Souls et ont été développés par une petite équipe. Mortal Shell n’est pas aussi universellement apprécié que des jeux comme Bloodborne ou Dark Souls, certains critiquant sa courte durée, son manque de variété et un niveau de difficulté inférieur par rapport à d’autres jeux du genre. Néanmoins, il a beaucoup à offrir, et cette difficulté pourrait en faire un bon point de départ pour les joueurs qui souhaitent maîtriser le genre avant de se lancer dans une expérience plus punitive.

Diablo 4

Blizzard Entertainment

Depuis son annonce, No Rest for the Wicked a été comparé à Diablo 4 en raison de son cadre de fantasy sombre et de ses éléments de gameplay similaires. L’accueil du jeu a été mitigé et, en tant que jeu en ligne avec des saisons, les sentiments des joueurs à son égard ont fluctué depuis sa sortie en juin 2023.

Heureusement, Diablo 4 connaît un moment de succès actuellement grâce à une sortie réussie sur Game Pass et à l’excitation entourant la Saison 4, qui commence le 14 mai. C’est donc le moment idéal pour se lancer dans Diablo 4.

Path of Exile

GRINDING GEAR GAMES

Le RPG d’action dark fantasy Path of Exile est un autre excellent choix pour les fans de No Rest for the Wicked, avec l’avantage d’être gratuit. Vous jouez en tant qu’exilé envoyé dans une terre maudite, forcé de combattre et de collaborer avec d’autres exilés pour survivre. Avec de nombreuses options de développement de personnage et plus d’une décennie de contenu, il n’y a pas de pénurie d’activités à entreprendre.

Lies of P

NEOWIZ GAMES, ROUND 8 STUDIO

Lies of P doit figurer parmi les meilleurs Soulslikes non développés par FromSoftware lui-même, ce qui en fait un choix parfait pour ceux intéressés par No Rest for the Wicked. Son concept seul est captivant, étant une réinterprétation de Pinocchio où le joueur doit se battre à travers la ville de Krat, affrontant des marionnettes et des humains tout en décidant de dire quelques mensonges en cours de route.

Darksiders Genesis

THQ NORDIC

La série Darksiders partage son ton et son thème de guerrier sacré avec No Rest for the Wicked, et le dernier jeu de la série, Genesis, a même la perspective de haut en bas en commun avec le titre à venir de Moon Studios. Chaque jeu de la série met en scène l’un des Quatre Cavaliers de l’Apocalypse alors qu’ils tentent de rétablir l’équilibre dans un monde déchiré par une guerre entre le Ciel et l’Enfer. Un spinoff préquelle du reste de la série, Darksiders Genesis suit Strife et War alors qu’ils tentent de sauver l’humanité de Lucifer. Vous pouvez alterner entre les deux personnages jouables à volonté ou jouer en coopération, ce qui vous permet de profiter du jeu avec un ami. L’histoire principale de Darksiders Genesis dure environ 14 heures, ce qui est relativement court pour le genre – un point qui pourrait être un souffle d’air frais pour les joueurs fatigués des RPG longs et gonflés.

