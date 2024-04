No Rest for the Wicked : comment utiliser le Voyage Rapide

No Rest for the Wicked offre une carte assez vaste à explorer. Heureusement, vous pouvez voyager rapidement pour accélérer votre aventure – mais le processus peut être un peu déroutant. Voici donc comment débloquer le Voyage Rapide et comment fonctionne cette fonctionnalité dans No Rest for the Wicked.

La plupart des RPG proposent une forme de voyage rapide. Après tout, il est important de donner au joueur la possibilité d’explorer la carte facilement – car peu de gens veulent voyager à pied pendant des heures. Heureusement, le Voyage Rapide permet une exploration rapide et se concentre davantage sur certains combats de boss, armes et quêtes.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cependant, en ce qui concerne No Rest for the Wicked, le Voyage Rapide peut être un peu déroutant. Nous allons donc vous expliquer comment débloquer le Voyage Rapide, comment utiliser la fonctionnalité et tout ce que vous devez savoir à son sujet.

Mokn Studios

Pour débloquer le Voyage Rapide dans No Rest for the Wicked, vous devrez compléter le prologue, puis vous rendre à Sacrement et vaincre le premier grand combat de boss contre Warrick l’Infecté.

Une fois cela fait, rendez-vous à Sacrement et vous verrez un petit message expliquant que le Voyage Rapide a été débloqué. Une fois que vous voyez cela, dirigez-vous vers le côté est de la ville et cherchez le Point de Murmure (effluves d’un bleu lumineux). Une fois trouvé, interagissez simplement avec le Murmure et débloquez le Voyage Rapide.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Moon Studios

Une fois le Voyage Rapide débloqué, naviguer sur la carte devient plus aisé, malgré certaines conditions particulières expliquées dans la prochaine partie.

Pour utiliser le Voyage Rapide dans No Rest for the Wicked, il suffit de se diriger vers le Murmure et de choisir l’option de Voyage Rapide, simplifiant grandement vos déplacements.

Bien que le Voyage Rapide dans No Rest for the Wicked soit relativement simple, ses conditions spécifiques ajoutent une dimension tactique non présente dans d’autres RPG.

Vous disposez uniquement de deux points de Voyage Rapide : Sacrement et votre dernier Murmure débloqué. Si vous êtes à Sacrement, vous serez téléporté à votre Murmure le plus récent ; si vous êtes à ce Murmure, vous retournerez à Sacrement.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Il est donc crucial de réfléchir soigneusement au moment de débloquer certains Murmures, particulièrement si vous envisagez de retourner à des lieux antérieurs. Toutefois, la marche reste une option viable pour explorer les zones sans faire appel à la téléportation.

Pour plus d’informations sur le jeu, consultez nos autres guides No Rest for the Wicked ainsi que la rubrique Jeux vidéo de notre site pour plus d’actualité.