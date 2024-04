Le nouveau RPG de Moon Studios, No Rest for the Wicked, sera lancé en accès anticipé le 18 avril. Cependant, de nombreux joueurs se demandent si le jeu sera disponible dans la bibliothèque du Xbox Game Pass. Voici alors tout ce que vous devez savoir.

No Rest for the Wicked est le nouveau titre RPG-Aventure de Moon Studios dans lequel vous pouvez prendre le contrôle d’un Cerim chargé d’éradiquer la Pestilence dans Isola Sacra. L’accès anticipé du jeu est imminent, et les joueurs se demandent déjà si le jeu sera disponible dans le Xbox Game Pass.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

À ce sujet, voici tout ce que vous devez savoir sur l’arrivée éventuelle de No Rest for the Wicked sur le service d’abonnement de Microsoft.

No Rest for the Wicked sera-t-il disponible sur le Xbox Game Pass ?

Au moment de la rédaction de cet article, Moon Games n’a pas révélé si No Rest for the Wicked sera inclus dans la bibliothèque du Xbox Game Pass. Le jeu sera lancé en accès anticipé exclusivement pour les joueurs PC via Steam.

Toutefois, malgré l’exclusivité de l’accès anticipé du jeu sur PC, les développeurs ont déjà confirmé qu’ils développeraient No Rest for the Wicked pour PlayStation 5 et Xbox Series X|S.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Il est donc possible que No Rest for the Wicked soit disponible sur le Xbox Game Pass à l’avenir, mais probablement pas à son lancement.