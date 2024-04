No Rest for the Wicked dispose-t-il d’un mode coop et multijoueur ?

No Rest for the Wicked est le prochain RPG d’action de Moon Studios, mais propose-t-il un mode coopératif et multijoueur ? Voici tout ce que vous devez savoir.

Moon Studios se prépare pour la sortie en accès anticipé de No Rest for the Wicked, un ARPG intense qui propose un combat exigeant rappelant les jeux Soulikes, avec une perspective de haut en bas que les fans de la franchise Diablo connaissent et apprécient.

Tout comme Baldur’s Gate 3, l’un des RPG les plus célébrés pour son mode coopératif, No Rest for the Wicked est prévu pour inclure un monde fantastique riche et une histoire dans laquelle vous immerger, mais pourrez-vous vivre cette expérience avec des amis ? Voici la réponse.

MOON STUDIOS No Rest for the Wicked est un tout nouvel ARPG.

No Rest for the Wicked aura-t-il un mode coop et multijoueur ?

Oui, No Rest for the Wicked disposera d’un mode coopératif et multijoueur. Cependant, cette fonctionnalité ne sera pas disponible immédiatement.

Selon le cofondateur de Moon Studios, Gennadiy Korol, qui a partagé une mise à jour sur le multijoueur sur X (anciennement Twitter) le 12 mars 2024, bien que No Rest for the Wicked ait été conçu dès le départ avec le multijoueur en tête, le lancement en accès anticipé le 18 avril 2024 se “concentrera sur l’expérience en joueur solo“.

L’expérience en solo a été privilégiée au lancement pour garantir que le jeu sans connexion ne soit pas une réflexion après coup, permettant ainsi aux fans de jouer en déplacement sans se soucier d’avoir une connexion Internet.

Lorsque le multijoueur sera ajouté au jeu, vous pourrez jouer avec jusqu’à 3 amis en coopération. Korol a également précisé que plus de détails concernant le multijoueur de No Rest for the Wicked seront partagés lors d’une étape ultérieure de la campagne d’accès anticipé.