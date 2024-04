Pour ceux qui joueront à No Rest for the Wicked en accès anticipé, Moon Studios a dévoilé une récompense sous forme d’une armure spéciale que vous pouvez obtenir en jeu. Voici donc comment réclamer l’Armure de Cérime dans No Rest for the Wicked.

No Rest for the Wicked est le nouveau RPG d’action de Moon Studios qui sortira en accès anticipé le 18 avril. Bien qu’il proposera une personnalisation de personnages et différentes classes, le jeu se concentrera principalement sur les armes et les équipements, ainsi que sur un système de combat axé sur l’animation.

Dans cet esprit, les développeurs ont annoncé que toute personne jouant à No Rest for the Wicked en accès anticipé pourra obtenir l’Armure spéciale de Cérime. Alors, voici ce que vous devez faire pour l’obtenir.

Vous pouvez réclamer l’Armure de Cérime dans No Rest for the Wicked lors de l’accès anticipé, en parlant au Capitaine Randolph.

Étape par étape, voici comment vous pouvez profiter de l’offre :

Jouez à No Rest for the Wicked pendant l’accès anticipé. Terminez le Prologue. Entrez dans la ville de Sacrement. Trouvez le Capitaine Randolph et parlez-lui. Pendant la conversation, choisissez « Droits » et sélectionnez « Réclamer la Récompense d’Accès Anticipé ».

Vous pourrez équiper l’Armure de Cérime une fois que vous aurez atteint le Niveau 21. Cette armure ne peut être réclamée qu’une fois par compte Steam, et vous pouvez la supprimer ou la perdre accidentellement dans le jeu, soyez donc prudents.

Les développeurs n’ont pas encore révélé quel type de stats nous pouvons attendre de l’Armure de Cérime, ou si elle est purement esthétique, mais compte tenu de l’accent mis sur l’équipement dans le jeu, nous pouvons nous attendre à ce qu’elle soit quelque chose qui vaut la peine d’être utilisée.

Voilà don comment obtenir l’Armure de Cérime dans No Rest for the Wicked ! Le jeu arrive en accès anticipé le 18 avril, et pour ne rien rater de l’actualité de No Rest for the Wicked, consultez la rubrique Jeux vidéo de notre site.

