Les meilleurs paramètres PC de The First Descendant : FPS élevés, graphismes…

The First Descendant est la nouvelle expérience de looter shooter développée par Nexon Games. Bien que ses exigences minimales et maximales ne soient pas exorbitantes, vous pouvez obtenir de meilleures performances de votre PC en ajustant un peu les paramètres du jeu.

Voici donc les meilleurs paramètres PC pour des FPS élevés dans The First Descendant, y compris les paramètres de la souris et plus encore.

Paramètres PC pour des FPS élevés

Ray tracing : Sans

: Sans Options supplémentaires : NVIDIA

: NVIDIA DSLL (NVIDIA) : Performance

: Performance Synchronisation verticale : Sans

: Sans Mode faible latence NVIDIA Reflex : Avec

: Avec Génération d’images : Sans

: Sans IPS max : 144

: 144 Visibilité : Moyenne

: Moyenne Anticrénelage : Fаіblе

: Fаіblе Post-traitement : Moyen

: Moyen Ombres : Moyen

: Moyen Éclairage général : Fаіblе

: Fаіblе Reflets : Fаіblе

: Fаіblе Textures : Élevé

: Élevé Effet : Moyen

: Moyen Végétation : Moyen

: Moyen Qualité des shaders : Moyen

: Moyen Objets : Moyen

: Moyen Physique : Moyen

: Moyen Flou cinétique : Sans

Si vous voulez éviter les saccades sans perdre complètement en qualité graphique, vous pouvez essayer les paramètres Max FPS dans The First Descendant. Ces options vous permettent de profiter de certains détails du jeu, tout en coupant les textures ou shaders inutiles qui peuvent ralentir votre expérience.

NEXON GAMES Vous pouvez essayer de modifier d’autres options pour améliorer la qualité graphique.

Paramètres PC équilibrés

Ray tracing : Sans

: Sans Options supplémentaires : NVIDIA

: NVIDIA DSLL (NVIDIA) : Équilibre

: Équilibre Synchronisation verticale : Sans

: Sans Mode faible latence NVIDIA Reflex : Activer Boost

: Activer Boost Génération d’images : illimité

: illimité Visibilité : Fаіblе

: Fаіblе Anticrénelage : Moyen

: Moyen Post-traitement : Moyen

: Moyen Ombres : Faible ou Moyen

: Faible ou Moyen Éclairage général : Fаіblе

: Fаіblе Reflets : Fаіblе

: Fаіblе Textures : Moyen

: Moyen Effet : Moyen

: Moyen Végétation : Faible

: Faible Qualité des shaders : Faible ou Moyen

: Faible ou Moyen Objets : Moyen

: Moyen Physique : Moyen

: Moyen Flou cinétique : Sans

Si vous ne vous souciez pas de perdre un peu de fidélité graphique dans The First Descendant et que vous souhaitez privilégier la fluidité du jeu, concentrez-vous sur le réglage de la plupart des paramètres sur Moyen ou Faible.

Il est préférable de garder des options comme les Objets, la Physique et les Textures sur Moyen pour vous permettre de vous concentrer sur certains petits détails au milieu de la bataille. Vous pouvez cependant baisser les paramètres comme l’Éclairage général, les Reflets et la Végétation.

Vous pouvez également désactiver la Synchronisation verticale et le Flou cinétique, ce qui peut améliorer considérablement vos performances lors de combats avec une forte densité d’ennemis.

Paramètres de la souris

Vous pouvez changer la sensibilité de votre souris et les paramètres des touches dans l’onglet “Options” du menu principal. Bien que ceux-ci varient en fonction de votre style de jeu, nous recommandons d’augmenter la sensibilité normale et de visée entre 35 et 40.

Gardez à l’esprit que vous pouvez également choisir la sensibilité pour chaque arme individuelle. Pour ce faire, concentrez-vous sur le type d’armes que votre personnage principal utilise et ajustez-les en conséquence.

Si vous rencontrez des problèmes de FPS, assurez-vous d’avoir les dernières versions de vos pilotes graphiques. Voici comment mettre à jour les pilotes graphiques NVIDIA et AMD :

Si vous avez une carte graphique NVIDIA :

Téléchargez GeForce Experience sur NVIDIA.com. Ouvrez GeForce Experience. Cliquez sur l’onglet « Pilotes ». Sélectionnez « vérifier les mises à jour » dans le coin supérieur droit. Suivez les étapes si une mise à jour est disponible.

Si vous avez un GPU AMD :

Cliquez avec le bouton droit sur votre bureau. Sélectionnez Paramètres AMD Radeon. Cliquez sur l’icône Accueil. Sélectionnez « Nouvelles mises à jour » en bas à gauche. Cliquez sur « vérifier les mises à jour ». Suivez les étapes si une mise à jour est disponible.

