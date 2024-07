The First Descendant est-il jouable en crossplay ? Xbox, PlayStation et PC

Vous vous demandez si The First Descendant est jouable en crossplay et propose la cross-progression entre PC, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One et PS4 ? Voici alors tout ce que vous devez savoir.

The First Descendant est un looter shooter à la troisième personne qui permet jusqu’à quatre joueurs de s’associer pour vaincre des ennemis et des boss redoutables. Chaque personnage est équipé de capacités uniques, extrêmement utiles lorsqu’elles sont combinées avec d’autres unités.

C’est important pour ceux qui cherchent à abattre les ennemis les plus redoutables du jeu et à obtenir les meilleures récompenses. Cependant, comme dans la plupart des jeux en ligne, la possibilité de jouer avec vos amis sur console et PC est toujours un plus.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Voici donc tout ce que vous devez savoir sur la présence du crossplay et de la cross-progression dans The First Descendant.

The First Descendant est-il jouable en crossplay ?

NEXON La possibilité de faire équipe avec vos amis rendra les boss plus faciles à gérer.

Oui, The First Descendant propose le crossplay. Cela signifie que vous pourrez jouer avec des joueurs sur PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PS4 et PS5. La fonctionnalité crossplay a été démontrée lors de la bêta ouverte le 22 août 2023 et a fonctionné de manière impressionnante.

Donc, si vous souhaitez vous associer à vos amis sur d’autres plateformes pour affronter des boss ensemble, vous pourrez le faire. Bien sûr, ceux qui préfèrent jouer avec des joueurs sur leur propre plateforme pourront probablement désactiver le crossplay via les options en jeu.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

The First Descendant propose-t-il la cross-progression ?

Oui, The First Descendant prend en charge la cross-progression sur toutes les versions du jeu. Dans une interview avec God is a Geek, le producteur Beom-jun Lee a confirmé cette fonctionnalité très demandée :

“Oui, c’est exact. Nous prenons en charge à la fois le crossplay et la cross-progression, vous pouvez donc jouer librement sur n’importe quelle plateforme avec une progression partagée.“

C’est idéal pour ceux qui aiment alterner entre les systèmes lorsqu’ils jouent. Les exigences système de The First Descendant ne nécessitent peut-être pas un PC très puissant, mais votre matériel peut rencontrer des difficultés lors des séquences d’action intenses.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Avoir la possibilité de basculer entre console et PC est idéal pour ceux qui veulent une expérience fluide. Avec The First Descendant qui est un jeu gratuit, vous pourrez télécharger plusieurs copies du jeu et l’essayer sur la plateforme de votre choix. Essayez-le donc sur PC et console pour voir quelle version vous convient le mieux.

Pour rappel, The First Descendant sort le 2 juillet 2024.