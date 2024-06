Tomb Raider : La Légende de Lara Croft – date de sortie, trailer, intrigue…

Lara Croft va faire son retour en série d’animation pour Netflix : de sa date de sortie à son trailer, en passant par son intrigue, on vous dit tout ce qu’on sait de cette nouvelle itération de la célèbre archéologue.

L’une des plus grandes icônes du jeu vidéo va avoir droit à une nouvelle adaptation : Lara Croft, officiellement archéologue et officieusement pilleuse de tombes, a fait peau neuve pour se tourner vers l’animation dans une prochaine série.

L’héroïne culte avait déjà eu droit à ses films avec Angelina Jolie et Alicia Vikander en vedette, mais ce n’est jamais suffisant. Après les longs-métrages, place au format sériel. Et si Prime Video a lui aussi annoncé une série, c’est Netflix qui a frappé le premier. Date de sortie, première bande-annonce, intrigue et plus encore, voici tout ce qu’il faut savoir sur Tomb Raider : La Légende de Lara Croft.

Date de sortie de Tomb Raider : La Légende de Lara Croft

Tomb Raider : La Légende de Lara Croft sortira le 10 octobre 2024 sur Netflix.

C’est en juin 2024 que la plateforme de streaming a confirmé la date de sortie tant attendue dans une publication sur X/Twitter. La série sera composée de huit épisodes, dont la durée n’a pas encore été dévoilée.

Intrigue de Tomb Raider : La Légende de Lara Croft

La série d’animation a pour objectif de dévoiler la suite des aventures de Lara après la trilogie reboot des jeux vidéo par Crystal Dynamics, également connue sous le nom de Definitive Survivor Trilogy.

La trilogie en question a démarré en 2013, avec Tomb Raider, suivi de Rise of the Tomb Raider en 2015 et Shadow of the Tomb Raider en 2018. On y découvrait ainsi les premiers pas en tant qu’aventurière pour la jeune Lara, passant d’étudiante passionnée à survivante redoutable.

Tomb Raider : La Légende de Lara Croft racontera donc comment Lara Croft achève sa transformation en aventurière globe-trotteuse telle que le monde l’a découverte avec le tout premier jeu de 2003.

Distribution de Tomb Raider : La Légende de Lara Croft

À ce stade, aucun casting définitif n’a été partagé par Netflix. Mais on sait qu’Hayley Atwell de Mission: Impossible – Dead Reckoning et Agent Carter prêtera sa voix à l’héroïne iconique.

Du côté de la production, c’est Tasha Huo qui a été choisie en tant que showrunner.

Bande-annonce de Tomb Raider : La Légende de Lara Croft

Le 2 juin, Netflix a dévoilé la première bande-annonce complète de Tomb Raider : La Légende de Lara Croft, montrant des séquences d’action, des parts d’intrigue et des cascades périlleuses réalisées par l’héroïne éponyme. Vous pouvez la retrouver ci-dessous :

Nous mettrons cet article à jour dès que davantage d’informations seront disponibles. En attendant, vous pouvez consulter notre liste des films et séries qui adapteront prochainement des jeux vidéo, ou encore nos guides des séries et films qui sortent en streaming ce mois-ci.