Fallout : tous les easter eggs des jeux vidéo repérés dans la série Prime Video

L’univers des jeux Fallout est très riche, et c’est pourquoi il y avait clairement matière à exploiter une myriade d’éléments de la franchise. Voici donc tous les easter eggs et clins d’œil aux jeux vidéo que l’on a pu voir dans la série Prime Video. Attention, spoilers en approche !

La série Fallout a été globalement bien accueillie par les fans et les critiques, nombre d’entre eux étant alors particulièrement attentif à la fidélité de la série Prime Video par rapport aux jeux vidéo. Et si certains ont pu penser à un moment donné que la série avait laissé de côté certains opus majeurs, comme par exemple Fallout: New Vegas, Amazon a finalement réussi son pari, donnant suffisamment pour contenter à la fois les néophytes, mais aussi les connaisseurs.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Car l’un des aspects qui a séduit les fans de la première heure, c’est justement le fait que la série Fallout fait référence à tout un tas d’éléments de la série de jeux vidéo. On peut ainsi régulièrement y retrouver de nombreux easter eggs en tout genre, et ce pour le plus grand plaisir des fans de cet univers post-apocalyptique. Voici donc une sélection de tous les easter eggs et références que nous avons repérés dans la série Fallout sur Prime Video.

Bethesda Softworks Canigou est un compagnon fidèle pour la plupart des protagonistes de Fallout.

Canigou

La plupart des principaux jeux Fallout comportent un compagnon canin connu sous le nom de Canigou (ou Dogmeat en version originale). Bien qu’il s’agisse d’un chien différent dans chaque jeu (avec même la race qui peut changer au fil des ans), Canigou est souvent le fidèle compagnon du protagoniste dans les jeux, l’aidant au combat et étant un acolyte sur lequel on peut compter.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Dans la série Prime Video, le Dr. Wilzig adopte Canigou, ne révélant le nom du chien que plus tard dans la série. C’est une référence directe aux jeux et quelque chose que de nombreux fans seront heureux de voir inclus.

Le Commonwealth

Le Commonwealth est une région des Terres désolées qui couvre la ville de Boston et le reste du Massachusetts. C’est également là que se déroule Fallout 4 et où plusieurs factions sont en conflit avec une organisation souterraine connue sous le nom de l’Institut. La région est principalement contrôlée par un groupe appelé la Milice qui tente de mettre en place des lignes d’approvisionnement à travers les Terres désolées pour aider les gens, mais la Confrérie de l’Acier y est également bien présente.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Dans le premier épisode de la série Fallout, un clerc mentionne qu’ils ont été en communication avec leur branche du Commonwealth, suggérant que la Confrérie de l’Acier est toujours active là-bas et a probablement pris l’ascendant sur l’Institut dans Fallout 4. Ou alors, cela pourrait signifier que les Miliciens ont fait de même et coexistent avec la Confrérie, ce qui était l’une des fins de Fallout 4.

La Confrérie de l’Acier

La Confrérie de l’Acier est très présente dans la série Fallout. Cela a du sens car la faction est souvent au premier plan dans le marketing autour des jeux, et elle joue un rôle dans presque chaque volet de la franchise. Elle a été fondée par ce qu’il restait de l’armée américaine et est devenue une sorte d’organisation quasi-religieuse obsédée par la technologie. Le groupe poursuit généralement ses propres objectifs, mais est régulièrement amené à prêter main forte aux héros dans plusieurs jeux Fallout.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cette organisation a joué un rôle déterminant dans la défaite de l’Enclave, et selon le choix du joueur, elle aurait également pu jouer un rôle dans la défaite de la Légion de Caesar et du sombre Institut dans les jeux ultérieurs. La série Prime Video a fait un bon travail en affichant leurs meilleures et pires caractéristiques, comme leur désir d’aider les autres qui est souvent éclipsé par leur zèle. Elle recrée également de manière fidèle leur fameuse armure assistée, leurs Vertiptères, leurs dirigeables, et révèle même que leur armure est alimentée par un réacteur à fusion, tout comme dans le jeu.

L’Enclave

L’Enclave est le vieil ennemi de la Confrérie de l’Acier, et d’à peu près tout le monde. Cette organisation est également mentionnée dans la série Fallout par l’un de ses anciens scientifiques, le Dr Siggi Wilzig. Comme la série Prime Video se déroule plusieurs années après Fallout 3, on peut supposer que la majeure partie de la faction a été vaincue et dissoute.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Dans Fallout: New Vegas, un groupe d’anciens membres restants de l’Enclave peut être convaincu d’aider le joueur à combattre la Légion de Caesar, ce qui signifie potentiellement travailler aux côtés de la Confrérie de l’Acier et de la République de Nouvelle Californie (RNC). Si cela s’avérait être la fin canon, alors les anciens membres de l’Enclave auraient peut-être trouvé un nouveau but dans les Terres désolées.

Cependant, il pourrait également y avoir un groupe de membres de l’Enclave encore présent, complotant son grand retour.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Bethesda/Microsoft .

S.P.E.C.I.A.L

Lorsque Lucy a été présentée dans la série Fallout, on la voit participer au programme S.P.E.C.I.A.L de Vault-Tec, ayant alors été conçu pour aider les habitants à déterminer leurs compétences et comment ils peuvent servir au mieux la communauté. C’est aussi le système de création de personnage du jeu, permettant aux joueurs de décider quel type de vagabond des Terres désolées ils veulent être.

Vault-Tec

L’un des éléments les plus importants et les plus évidents que la série Prime Video emprunte aux jeux est l’existence de Vault-Tec, une organisation plutôt effrayante et éthiquement douteuse qui fabrique les abris pour “protéger l’humanité” de la guerre nucléaire, et ce, non sans profit.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

La nature louche de Vault-Tec est également bien mise en avant dans la série Fallout, ayant été évoquée à maintes reprises dans les jeux sans être développée de manière concrète. La série Prime Video nous donne également un aperçu des origines de la célèbre combinaison d’Abri Vault-Tec et des raisons qui se cachent derrière le choix de ses couleurs désormais emblématiques de la franchise.

Pip-Boy

Tous les habitants des abris se voient remettre l’un de ces petits appareils fort pratiques qui sont attachés à leurs bras. Dans les jeux, il sert de HUD et a diverses autres utilisations. Le Pip-Boy apparaît de nombreuses fois dans la série télévisée et certains personnages sont même vus en train de jouer à son jeu rétro intégré, Atomic Command ! C’est presque comme si Vault-Tec voulait qu’il y ait une guerre nucléaire.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Les figurines bobblehead et lunch-box de Vault-Boy

Vault-Boy (ou Vaultboy), également connu sous le nom de Falloutboy, est la mascotte de Vault-Tec. Le personnage apparaît souvent dans les jeux car il est présenté dans les divers logos et animations de Pip-Boy. Ses figurines bobblehead peuvent également être collectés dans la plupart des jeux pour débloquer certaines fonctionnalités tandis que les boîtes à lunch de Vault-Tec sont un autre objet de collection. Ce sont également des objets réels que les fans de Fallout peuvent collecter, une boîte à lunch et une figurine bobblehead étant fournis avec l’édition spéciale de Fallout 3 par exemple.

Dans la série télévisée, les figurines bobbleheads de Vault-Boy peuvent être repérés dans la plupart des épisodes, certaines étant bien cachées tandis que d’autres apparaissent clairement. Une boîte à lunch Vault-Tec peut être repérée lorsque Lucy visite la boutique de Ma June suite à son arrivée à Filly. L’objet est ouvert sur la table et ressemble beaucoup à ceux que vous pouvez obtenir dans la vraie vie.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Bethesda sont partout dans la série télévisée.

Les robots

Il y a une tonne de robots issus des jeux dans la série Fallout, le plus évident étant le sinistre Mr. Handy qui annonce joyeusement à Lucy qu’il va lui prélever ses organes. Cependant, la série va encore plus loin que cela, révélant le véritable Codsworth, un humain qui a prêté sa voix aux robots dans les jeux, la série télévisée et dans l’univers Fallout. Nous avons également repéré un Laserotron mort et rouillé dans le désert et quelque chose qui ressemblait à un Cérébrobot modifié.

Chems (drogues)

Les chems et les stims sont des objets que les joueurs peuvent prendre dans les jeux pour récupérer leur santé et augmenter leurs statistiques. Les joueurs peuvent également devenir dépendants de ces drogues, c’est pourquoi il est conseillé de les utiliser avec parcimonie. Dans la série télévisée, les Pillards peuvent être vus prenant la drogue Jet avant d’aller au combat, et Lucy utilise même un stimpack pour se soigner après une échauffourée avec un Pillard.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Red Rocket

Red Rocket est une franchise de station-service qui est très présente dans Fallout 4 (mais aussi dans Fallout 3 et Fallout 76), faisant office de garage qui peut être utilisé comme l’une des premières bases d’opérations par le joueur, mais aussi comme un endroit pour stocker et modifier son armure assistée. Le lieu est également montré dans la série télévisée et ressemble beaucoup à celui de Fallout 4. Cependant, il est probable que ce soit un autre, puisque Fallout 4 se déroule à Boston tandis que la série Prime Video se déroule quant à elle en Californie.

Le pouce en l’air

La pose emblématique de Vault-Boy avec son pouce levé a toujours été une référence sombre à la guerre nucléaire. Sa signification est la suivante : en mettant votre pouce devant votre œil, vous pouvez ainsi voir si vous êtes dans le rayon d’explosion d’une bombe nucléaire ou non. Cependant, comme beaucoup de fans l’ont découvert lorsque les bombes ont explosé dans l’univers Fallout, ces informations sont erronées.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

La série télévisée explique également les origines de cette pose, et comment Vault-Tec a profité d’une telle propagande pour manipuler la population soit vers une mort certaine, soit vers la vie dans l’un de leurs abris. Et voir cela expliqué à un enfant rend ce mensonge d’autant plus effrayant.

Amazon Prime Video Le pouce en l’air a une sombre signification.

“Please Stand By”

Lorsque les choses tournent mal pour l’Abri 33, comme cela tend à arriver à tous les abris à un moment donné, l’écran du projecteur devient fou et un message “Please Stand By” (litt. : “Veuillez patienter”) apparaît. C’est un clin d’œil à de nombreux écrans de chargement Fallout. Il apparaît également dans de nombreuses vidéos de propagande faussement optimistes de Vault-Tec.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Les musiques

La bande originale est également l’un des éléments les plus marquants dans la série de jeux vidéo. La franchise propose ainsi de nombreux titres cultes des années 1940-1950, en accord avec son style rétro-futuriste influencé par la culture d’après-guerre aux États-Unis, mais intégrée cette fois-ci dans une version post-apocalyptique. La série Fallout permet ainsi de retrouver certaines musiques cultes qui rappeleront de beaux souvenirs aux fans des jeux, comme par exemple ‘I Don’t Want To Set The World On Fire’ des Ink Spots.

Le V.E.F.

Le Virus évolutif forcé (ou V.E.F.) est quelque chose que l’Enclave a développé pour essayer d’aider l’humanité à survivre dans les Terres désolées. Au lieu de cela, il a donné naissance aux Super Mutants, qui, sous la direction du Maître, ont servi d’antagonistes principaux du premier jeu Fallout.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

L’Enclave va essayer de réparer ses erreurs dans Fallout 2 et 3 avec un plan néfaste pour éliminer toute mutation dans les Terres désolées, ce qui signifie que presque tout allait mourir. Heureusement, ils ont été arrêtés, grâce aux efforts combinés du protagoniste de Fallout 3 et de la Confrérie de l’Acier.

Dans la série télévisée, un bras vert massif peut être vu par le Dr Wilzig, suggérant ainsi que cela pourrait bien être celui d’un Super Mutant. C’est le seul que nous voyons dans la série, mais peut-être que la saison 2 montrera davantage ces créatures. Certains sont même amicaux et servent de compagnons aux différents protagonistes de Fallout.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Les animaux mutants

Bien qu’il y en ait trop pour les énumérer, la série Fallout a fait un excellent travail en incluant plusieurs créatures de la faune des Terres désolées des jeux Fallout, telles que les Radcafards, la Brahmine à deux têtes, un Yao Guai, des Gulpers, et même un crâne de griffemort à la fin.

Les fans des jeux seront très familiers avec ces créatures et c’était amusant de les voir apparaître dans la série. Le teasing de la potentielle future arrivée des griffemorts était particulièrement effrayant, nous avons donc hâte de voir si ces bêtes monstrueuses feront une apparition en chair et en os dans la saison 2.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Placement de produit au sein de l’univers Fallout

Ceux qui ont joué à l’un des jeux Fallout seront familiers avec les divers produits, marques et références qui ont émergé au fil des ans. Certains de ces produits sont des personnages de bande dessinée qui ont été élevés au rang de véritables mythes par les survivants des Terres désolées, à l’instar de Grognak le Barbare.

D’autres sont des articles ménagers tels que le nettoyant Abraxo, le Nuka-Cola, et les Sugar Bombs, tandis que certains sont des lieux communs du quotidien, comme par exemple le Super Duper Mart ou des objets comme le RadAway. Ce dernier est utilisé pour réduire les niveaux de radiation après exposition, et on le retrouve à la fois dans les jeux Fallout, mais aussi dans la série Prime Video.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Bethesda .

Les Fiends

Les Fiends sont un petit groupe de dangereux pillards dans les jeux Fallout qui servent d’antagonistes mineurs mais qui parviennent toujours à se faire sentir. Cela se reflète également dans la série télévisée lorsque Lucy et Maximus ont le malheur de rencontrer deux Fiends alors qu’ils s’apprêtent à traverser un pont, conduisant à une bataille entre les deux groupes.

Shady Sands

Shady Sands est bien connu des joueurs des jeux Fallout car c’est la principale base d’opérations de la RNC. Situé à l’extérieur de Los Angeles, Shady Sands est un lieu clé dans Fallout: New Vegas et un endroit où le joueur peut passer beaucoup de temps.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Étant donné que la série télévisée se déroule plusieurs années après les événements de New Vegas, Shady Sands a été bombardé et détruit par une force inconnue. Bien qu’il y ait de fortes chances que la RNC existe encore et qu’elle sera très probablement présente dans la saison 2, il sera intéressant de voir quelle sera la nouvelle menace qu’ils vont affronter.

New Vegas

New Vegas est, bien sûr, la version post-apocalyptique de Las Vegas qui, même après la chute des bombes, reste le terrain de jeu des Terres désolées. C’est également le lieu titulaire dans Fallout: New Vegas, un jeu situé entre Fallout 3 et 4. Dans les jeux, la ville est d’une importance stratégique clé pour les forces de la RNC qui se battent contre la Légion de Caesar pour le contrôle des Terres désolées de Mojave. Cependant, la ville est contrôlée par le tyrannique M. House, qui n’a aucune intention de donner la ville à l’une des deux factions.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

New Vegas est évoqué plusieurs fois tout au long de la série télévisée et sera probablement le principal décor de la saison 2. Divers éléments de Fallout: New Vegas sont mentionnés dans la série, il sera donc intéressant de voir si la suite de la série Fallout va nous donner des informations concrètes sur quelle fin du jeu était canon, comme par exemple savoir qui a gagné la bataille du barrage Hoover, qui était le conflit final entre la RNC et la Légion.

M. House

M. House est le chef de New Vegas dans les jeux et règne sur la ville d’une main de fer, soutenu par son armée de sbires et de robots. House tente de créer une armée de robots encore plus puissante pour sécuriser sa dictature et pour éliminer ses rivaux, la RNC, la Légion de Caesar et la Confrérie de l’Acier. Cependant, il perd les moyens de contrôler l’armée à travers le Jeton de Platine, le McGuffin de Fallout: New Vegas qui déclenche l’aventure.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le joueur peut se ranger du côté de M. House dans le jeu, l’aidant à réaliser ses ambitions, ou il peut le trahir, le tuant ou le condamnant à un état de mort-vivant s’il se sent particulièrement cruel. Le joueur peut aussi travailler contre lui dès le départ.

M. Robert House apparaît dans le dernier épisode de la série télévisée et est révélé être le fondateur de Rob-Co. Reviendra-t-il dans la saison 2, ou aura-t-il rencontré son destin dans Fallout: New Vegas ?

Et pour continuer dans la même thématique, voici tout ce que l’on sait pour le moment sur la saison 2 de Fallout.



L’article continue après la publicité