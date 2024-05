Nicolas Cage va reprendre son rôle de Spider-Man Noir dans cette série live-action

Les fans de Nicolas Cage viennent d’apprendre que la star allait revenir dans le rôle de Spider-Man avec Noir, une nouvelle série live-action qui sera diffusée sur Prime Video.

La première fois que les fans ont pu voir Nicolas Cage dans le rôle de Spider-Man Noir, ou plutôt l’entendre en l’occurrence, c’était dans le film d’animation Spider-Man : New Generation (2018), puisque la star hollywoodienne prêtait sa voix au personnage issu de l’univers Marvel Noir. Ce dernier faisait partie des multiples itérations du fameux Monte-en-l’air à rejoindre celle de Miles Morales, donnant ainsi naissance à une équipe multiverselle de Tisseurs alors qu’ils se mesuraient au Caïd.

Le personnage est également brièvement apparu à la fin du deuxième volet, à savoir Spider-Man : Across the Spider-Verse (2023), laissant entendre qu’il rejoindrait Spider-Gwen et compagnie pour le troisième et dernier chapitre. Reste à savoir si cela se produira, mais une chose est sûre : Cage et son Spider-Man Noir seront de retour dans leur propre projet, intitulé Noir, une série en live-action commandée par MGM+ et Prime Video.

Selon Variety, la série a été approuvée par Amazon, et Cage va être quant à lui de retour dans le rôle de Spider-Man Noir.

Selon le résumé officiel, la série suivra “l’histoire d’un détective privé vieillissant et malchanceux dans le New York des années 1930, qui est forcé de se confronter à son passé en tant que seul super-héros de la ville.” Il serait donc juste de dire que cette version de Spidey n’est probablement plus à son apogée, en tout cas physiquement parlant.

La série est créée par Oren Uziel et Steve Lightfoot, avec Phil Lord, Christopher Miller et Amy Pascal du “Spider-Verse” en tant que producteurs exécutifs.

Vernon Sanders, chef de la télévision pour Amazon MGM Studios, a déclaré : “Étendre l’univers Marvel avec ‘Noir’ est une opportunité particulièrement spéciale et nous sommes honorés de pouvoir présenter cette série à nos clients Prime Video dans le monde entier.

“L’extrêmement talentueux Nicolas Cage est un choix idéal pour notre nouveau super-héros et l’équipe de production accomplie avec Phil Lord, Christopher Miller, Amy Pascal, et l’incroyable équipe chez Sony sont dédiés à développer cette franchise de la manière la plus authentique.”

Katherine Pope, présidente de Sony Pictures Television Studios, a ajouté : “Nous sommes absolument ravis d’avoir Nicolas Cage comme vedette de cette série ! Personne d’autre ne pourrait apporter autant de pathos, de douleur et de cœur à ce personnage singulier.

“Avec nos brillants producteurs et partenaires chez Amazon MGM Studios et Prime Video, nous ne pourrions pas demander une meilleure équipe pour explorer cette nouvelle interprétation d’un personnage aussi emblématique dans l’univers des personnages Marvel de Sony.”

La série Noir n’a pas de date de sortie pour le moment. Et pour en apprendre davantage sur Spider-Man et son univers, découvrez tout ce que nous savons sur le Kraven the Hunter et sur Spider-Man 4, et consultez notre liste des meilleurs films à voir en streaming ce mois-ci.

