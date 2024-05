Avant la saison 4, The Boys fait une annonce importante pour l’avenir de la série

Les Supes ont encore de beaux jours devant eux, puisque Prime Video a annoncé que la série à succès The Boys serait renouvelée pour une saison 5.

Avant même que la saison 4 de The Boys ne soit diffusée, les nouvelles de la saison 5 ont été annoncées le 14 mai 2024, via le compte officiel X/Twitter de la série Amazon. On y voit Kimiko (incarnée par Karen Fukuhara) utiliser son couteau pour graver « Saison 5 » sur une table avant de fixer le public droit dans les yeux, tout en faisant tourner son couteau.

La vidéo est accompagnée du message suivant : « Vous allez vouloir prendre le temps de regarder ça, les amours. »

La nouvelle est quelque peu surprenante puisque la saison 4 doit sortir dans un à peine un mois sur la plateforme de streaming d’Amazon. Mais compte tenu de la popularité de The Boys, il y avait fort à parier que la série Prime Video soit renouvelée pour une saison 5.

« The Boys est une série audacieuse et sans retenue qui continue de captiver nos clients du monde entier en perçant le tissu culturel saison après saison », a déclaré Vernon Sanders, responsable de la télévision pour Amazon MGM Studios. « Nous sommes fiers de cette série qui est devenue une franchise mondiale et nous sommes ravis qu'[Eric Kripke, le showrunner] et l’équipe créative aient encore de captivantes histoires à raconter pour tous les fans fidèles. »

Les fans ne se plaignent pas du renouvellement pour la saison 5, l’un d’entre eux déclarant sur X/Twitter : « J’adore la confiance d’Amazon en The Boys. » Et un autre d’ajouter : « Dites-leur que nous serons là et que nous ne partons pas. »

Avec la confirmation de la saison 5 de The Boys, beaucoup se demandent comment se déroulera la saison 4, surtout avec des enjeux aussi élevés. Les fuites concernant l’intrigue de la prochaine saison ont déjà révélé que Billy a moins de temps à vivre, et qu’il a aussi découvert un moyen d’éliminer tous les Supes. Victoria Neuman s’est quant à elle rapprochée de la présidence avec l’aide diabolique de Homelander.

La saison 4 de The Boys sera diffusée le 13 juin 2024 et a quelques points à éclaircir. Que ce soit du côté de Homelander, qui entraîne son fils du côté obscur, ou encore de celui de Maeve, qui se cache après sa mort supposée, sans oublier l’assassinat de Black Noir par Homelander. La nouvelle saison devrait également introduire de nouveaux personnages et Supes.

Les fans peuvent également s’attendre à ce que deux personnages principaux de la série Gen V, le spin-off de The Boys, apparaissent dans la saison 4. Les trois premières saisons de The Boys sont disponibles en streaming sur Prime Video. En attendant la nouvelle saison, voici notre liste des meilleures séries à voir en streaming ce mois-ci.

