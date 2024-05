Les Anneaux de Pouvoir : Sauron perturbe les fans dans le trailer de la saison 2

L’univers du Seigneur des Anneaux va rouvrir ses portes aux spectateurs, avec la saison 2 des Anneaux de Pouvoir sur Prime Video. Mais l’apparence de Sauron a de quoi déconcerter les fans dans la nouvelle bande-annonce.

La saison 2 des Anneaux de Pouvoir reprendra là où la première s’était arrêtée, reprenant les spectateurs au vol. Mais déjà, la première bande-annonce semble poser problème, pour un personnage en particulier : Sauron sera toujours de la partie, dans sa quête pour remodeler la Terre du Milieu, mais son apparence soulève de nombreuses interrogations.

L’antagoniste sera encore une fois incarné par Charlie Vickers, mais n’aura pas la même tête. Loin de l’apparence humaine qu’il s’était jusque-là donnée avec son avatar Hallbrand, le grand méchant apparaît désormais sous les traits d’un elfe aux longs cheveux blonds, aux oreilles pointues et au teint impeccable.

Une métamorphose qui, bien que vraisemblable si on prend en compte les compétences magiques de la créature, n’est pas du goût de tout le monde. Pire : de nombreux fans étaient confus sur les réseaux sociaux, réagissant au tout premier trailer de la série, sorti à l’occasion de la présentation Upfronts d’Amazon le 14 mai 2024.

“C’est Sauron en elfe ? Sauron n’est pas un elfe,” a ainsi déclaré un internaute sur X/Twitter.

Et c’est vrai : dans la mythologie créée par J.R.R. Tolkien, le personnage n’a rien d’un elfe. Mais il n’est pas non plus un humain, et sa nature est bien différente de celle de la plupart des protagonistes des livres – et des adaptations. Car Sauron est un Maiar, et peut donc revêtir de nombreuses formes.

Un autre fan a expliqué le contexte de l’apparition du grand méchant dans le trailer, pour tenter de venir en aide aux internautes un peu perdus : “C’est Sauron dans sa forme séduisante, en tant qu’Annatar le Seigneur des dons, c’est comme ça qu’il crée et offre les 16 anneaux aux hommes et aux nains.“

D’autres fans de Tolkien sont également montés au créneau pour défendre la mythologie du personnage, un internaute rappelant que “Sauron peut être ce qu’il veut” et donnant en exemple la première saison dans laquelle le Maiar revêt déjà plusieurs formes.

La saison 2 des Anneaux de Pouvoir sera diffusée le 29 août 2024 sur Prime Video. En attendant, vous pouvez jeter un œil aux séries sorties en streaming ce mois-ci.