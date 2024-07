The Boys : Antony Starr méconnaissable sur cette photo pour l’audition d’Homelander

Les fans de The Boys réagissent vivement à une vieille photo d’Antony Starr dans le costume d’Homelander alors qu’il a encore sa couleur de cheveux naturelle, qualifiant le look du personnage de méconnaissable.

Starr était autrefois surtout connu pour des rôles dans des séries comme Banshee, où il gardait ses cheveux foncés naturels et sa barbe.

Mais aujourd’hui, il est surtout connu pour son rôle de Homelander (ou Le Protecteur en VF), le super-héros mégalomane, propre sur lui et très patriote de The Boys. Au milieu de l’engouement pour la saison 4, les fans discutent de la transformation physique de Starr pour son rôle dans la série Prime Video.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le post, publié sur le subreddit de The Boys, montre une vieille photo de l’acteur dans le costume du Super avant la première de la série. On y voit Starr avec ses cheveux foncés naturels et un peu de barbe. C’est loin du look habituel du personnage avec ses cheveux blonds décolorés, plaqués en arrière et rasés de près.

“C’est tellement étrange à voir”, a commenté l’internaute dans son post. “Pas de cheveux blonds, pas de rasage net.”

“Les cheveux blonds ajoutent vraiment au look général, il a l’air plus décontracté sans eux”, a ajouté un fan, tandis qu’un autre a souligné : “Il ressemble au fils de Soldier Boy sans cela.”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

D’autres commentaires ont fait l’éloge de Starr, saluant à quel point l’acteur néo-zélandais correspond bien au rôle, avec un fan déclarant : “Je suis toujours impressionné par la façon dont les directeurs de casting réussissent parfois parfaitement le casting pour un certain rôle, alors que l’acteur a l’air très différent du rôle qu’il/elle est censé jouer. Ils doivent avoir une grande imagination.”

Starr lui-même a avoué qu’il appréciait tout particulièrement le fait d’avoir l’air complètement différent lorsqu’il ne porte pas son costume. Lors d’une interview avec Rolling Stone avant la saison 4 de The Boys, Starr avait déclaré à ce propos : “Quand j’ai les cheveux foncés, je passe sous le radar 99 % du temps. Et j’aime bien ça. Je suis très à l’aise si je ne reçois jamais ce genre d’attention.”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Les nouveaux épisodes de la saison 4 de The Boys sont diffusés le jeudi. Donc pour être sûr de ne pas rater le prochain, consultez notre calendrier de sortie de la saison 4. En attendant, découvrez pourquoi une mort majeure pourrait survenir dans l’épisode 6 selon le teaser, ou encore comment le créateur de la série a trollé Amazon avec ce gag.