Les fans ont découvert à quel point le nouveau Black Noir est terrifiant dans la saison 4 de The Boys, mais aussi sa surprenante faiblesse : la narcolepsie.

Cela se produit lors de l’énorme bagarre de l’épisode 7 de la saison 4 de The Boys, qui se déroule dans le célèbre Flatiron Building, servant de QG aux Boys. The Deep (ou l’Homme-Poisson) et Black Noir arrivent pour tuer Butcher, Annie et Hughie, mais l’intervention opportune d’A-Train et de La Crème sauve la situation.

Cependant, Butcher manque de peu de remporter une victoire facile pendant le combat grâce à Black Noir qui semble s’endormir. C’est une surprise d’apprendre que le nouveau Black Noir (ou Black Noir II) est narcoleptique, et que son état est si sévère qu’il parvient à s’endormir même en plein combat.

C’est un moment amusant dans le contexte de l’épisode, mais il s’avère que c’est un fait étonnamment réel. Nathan Mitchell, l’acteur qui incarne Black Noir, souffre également de narcolepsie dans la vraie vie, comme il l’a révélé dans une interview avec TV Insider.

“C’est drôle parce que [quand je] parle à mes amis qui regardent maintenant la saison, ils rient avec moi et ils disent, ‘Oui, je me souviens quand nous étions au lycée et que tu venais aux fêtes et que tu faisais des siestes sur le canapé.’ Donc, c’est quelque chose que je fais depuis toujours, prendre de petites siestes ici et là,” a expliqué Mitchell.

La narcolepsie, également connue sous le nom de “maladie de Gélineau”, est un trouble du sommeil chronique qui survient lorsque le cerveau ne peut pas contrôler les cycles veille-sommeil selon l’Institut national des troubles neurologiques et des accidents vasculaires cérébraux (NINDS). Comme l’explique l’Inserm, environ 1 personne sur 3 à 5 000 serait affectée par cette maladie neurologique rare, et bien que la narcolepsie elle-même ne puisse pas être guérie, elle peut être gérée avec des médicaments, ainsi que des changements de mode de vie appropriés.

L’ajout de la narcolepsie apporte une tournure intéressante à Black Noir. La version précédente du personnage, également interprétée par Mitchell, était un muet imposant et badass qui souffrait d’un traumatisme crânien sévère et de TSPT (ou trouble de stress post-traumatique), se manifestant par la vision de personnages de dessins animés.

“Le nouveau Black Noir a vraiment réussi l’audition”

Black Noir II a donné à Mitchell l’occasion de démontrer ses talents d’acteur. La nouvelle version, dont la vidéo d’audition dans l’univers de la série a été révélée via les réseaux sociaux, est l’opposé de son prédécesseur, le Super étant alors principalement utilisé à des fins humoristiques dans cette saison.

C’est aussi un changement radical par rapport au Black Noir des comics, qui était à l’origine un clone sinistre de Homelander ayant commis des atrocités horribles pour incriminer son “père” afin qu’il puisse avoir le feu vert pour le tuer.

C'est aussi un changement radical par rapport au Black Noir des comics, qui était à l'origine un clone sinistre de Homelander ayant commis des atrocités horribles pour incriminer son "père" afin qu'il puisse avoir le feu vert pour le tuer.