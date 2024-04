The Boys : un nouveau spin-off pourrait sortir après la saison 4

Une nouvelle rumeur concernant un potentiel spin-off de The Boys suggère que les comics pourraient être davantage mis en avant.

La saison 4 de The Boys arrivera très bientôt, avec une sortie sur Prime Video prévue pour juin prochain. De nombreux fans de la série Amazon sont donc impatients de retrouver Homelander (ou le Protecteur dans la version française) et les autres “Supes” de Vought International dans la suite de leurs aventures ultra-violentes. Un univers qui pourrait bien être développé encore davantage selon de récentes rumeurs circulant en ligne.

La série live-action a déjà eu droit à plusieurs spin-offs, avec notamment la série Gen V qui a fait ses débuts l’année dernière, mais aussi The Boys présentent : Les Diaboliques, une série animée d’anthologies sortie en 2022 sur la plateforme de streaming d’Amazon. Mais selon un internaute, une autre série animée serait en préparation, étant alors présentée comme l’adaptation la plus fidèle des comics The Boys que l’on a pu voir jusqu’à présent.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

C’est sur Reddit que l’on a pu voir le message suivant : “Un de mes amis qui travaille chez Amazon vient de me dire qu’un dessin animé fidèle aux comics The Boys est en cours de développement depuis un moment, il sera animé par les mêmes personnes qui ont fait l’épisode ‘I’m Your Pusher’ [du spin-off] Les Diaboliques. Ce sera une mini-série, pas un récit complet, plutôt comme un ‘Best Of’ des comics.

“Les mêmes doubleurs pour la plupart, Huey sera doublé par Simon Pegg. Ils feront probablement une annonce quelque temps après la saison 4, peut-être vers l’automne avec une sortie l’année prochaine aux alentours de l’été.”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

L’épisode de Les Diaboliques mentionné (à savoir l’épisode 3, intitulé ‘Je suis ton dealeur’ en VF) était situé dans l’univers des comics. Le lien avec Simon Pegg vient du fait que Pegg ait écrit la préface d’une édition des six premiers numéros des comics. Mais ce n’est pas tout, puisque le design du personnage de Hughie “Huey” Campbell dans les comics est basé sur Pegg.

Pour le moment, il n’y a pas eu de confirmation officielle concernant cette nouvelle version animée de The Boys, c’est pourquoi il convient de prendre ces informations avec des pincettes. Mais cela suffit à susciter de vives réactions chez les fans, certains étant alors plutôt réticents à l’idée qu’une série soit encore plus fidèle aux comics d’origine.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

“La série actuelle est meilleure que le comics de presque toutes les manières possibles, et je dis cela en tant que fan du comics,” a dit un internaute. “Je ne vois pas pourquoi cela serait quelque chose que quelqu’un désirerait.”

“J’espère que non,” un autre utilisateur a écrit. “Le comics The Boys est véritablement affreux et dégoûtant. La série a tout changé de manière positive.”

Un troisième a ajouté : “C’est un bon moyen de tuer The Boys, compte tenu de combien désagréable et parfois mal écrit était le comics.”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Nous vous tiendrons informés sur The Boys et toute autre nouvelle concernant le spin-off. Et justement, en parlant de série dérivée, un autre spin-off de The Boys avait été confirmé en fin d’année dernière, dans lequel on devrait retrouver cette star de la franchise Star Wars.