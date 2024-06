Les fans de The Boys pensent connaître la fin de la série grâce à cet indice dans la saison 4

Bien que la série The Boys soit différente des comics, les fans de la franchise pensent savoir comment la série se terminera grâce à un petit indice découvert dans la saison 4.

Depuis qu’Eric Kripke a confirmé que la série de super-héros se terminerait avec la saison 5, les spéculations vont bon train sur la manière dont l’histoire se conclura.

Avec la saison 4 de The Boys qui est actuellement en cours de diffusion, tout est possible, d’autant plus que la série Prime Video a pris ses distances avec les comics dont elle s’inspire.

Cependant, les fans de The Boys ont avancé une théorie selon laquelle la série se terminera par Homelander (ou Le Protecteur en VF) tuant Ryan, ce qui pousserait Butcher à bout, faisant alors écho à ce qui arrive à son homologue dans les comics après que son chien a été tué.

Dynamite Entertainment

En effet, certains croient avoir repéré un indice qui étaye cette théorie dans l’épisode 3 de la saison 4, lorsque Butcher prépare des cookies remplis de drogue pour Ryan (qu’il jette ensuite). Et c’est justement le bocal qui contenait les cookies en question qui a attiré leur attention, car il représente un bulldog anglais – la même race que le chien de Butcher dans les comics.

De plus, dans la scène suivante, Homelander jure sur la vie de Ryan une promesse qu’il ne tient pas.

Sur Reddit, un internaute a alors expliqué son point de vue, déclarant ceci : « J’ai remarqué dans l’épisode que lorsque Butcher a jeté les cookies drogués, il a oublié de remettre le couvercle sur le bocal, ce qui donne l’impression que le chien n’a pas de tête (comme s’il était décapité).

« Instantanément, la caméra se déplace un peu et montre le bocal de chien sans tête au premier plan tandis que Ryan est en arrière-plan. Et Ryan et Butcher jouent ensuite au baby-foot pour la troisième fois.

« MAIS, ensuite la scène passe à l’interrogatoire d’Anika où Homelander jure sur la vie de Ryan qu’il ne fera rien à Anika, ce qu’il n’a évidemment pas respecté puisqu’il l’a tuée.

« Dans les comics, Butcher a été poussé à bout (ou du moins c’est ce que j’ai lu sur Wiki et Reddit) lorsque Black Noir a tué Terror, son chien. C’est à ce moment-là qu’il devient complètement fou et obsédé par l’élimination des Sept et de tous les supes.

Amazon Prime Video

« Je pense que Ryan remplace Terror ici comme le suggère la perspective de la caméra, et Homelander (que ce soit accidentellement ou délibérément) tue Ryan, ce qui fait que Butcher perd complètement la tête et se lance à la poursuite de tous les supes comme dans les comics, devenant le dernier antagoniste de la série, tout comme dans les comics. »

En réponse, un autre a dit : « J’aime cette théorie parce que si tous les supes doivent disparaître, cela signifie qu’Homelander et Ryan le devraient aussi. »

Ensuite, il y a le fait que les motivations de Butcher ont changé dans la saison 4 de The Boys : alors que son objectif était de tuer tous les Supers (ou “Supes” en VO) et de renverser Vought, il se concentre maintenant davantage sur le fait d’éloigner Ryan d’Homelander.

« Et si Ryan est mort, plus aucune raison de se retenir », a ajouté un troisième, tandis qu’un quatrième a ajouté : « Butcher a aussi une tumeur au cerveau avec une fixation sur Ryan. Je pense que cela pourrait être un excellent moyen de faire craquer Butcher. »

Une autre spéculation concerne le fameux virus Supe découvert dans la première saison de Gen V. Étant donné qu’il y a plusieurs spin-offs en développement, y compris la saison 2 de Gen V et The Boys : Mexico, il ne serait pas logique de tuer tous les Supers.

« Évidemment, le virus sera utilisé par Butcher, mais il ne fera rien qui pourrait nuire à Ryan… donc la mort de Ryan semble inévitable », a dit un.

Un autre a répondu : « Mais ils ne peuvent pas faire disparaître les Super à la fin de cette série car ils prévoient des spin-offs, non ? »

Cependant, un troisième a souligné : « Ryan a changé la donne. Puisque des héros peuvent naître naturellement maintenant, cela fait partie du génome humain pour toujours. À moins qu’ils ne commettent un génocide, ce qui n’est pas exclu, je suppose. »

Les épisodes 1 à 4 de la saison 4 de The Boys sont disponibles dès à présent en streaming sur Prime Video. Vous pouvez découvrir la date de sortie du prochain épisode avec notre calendrier de sortie de la saison 4.

Vous pouvez également en apprendre davantage sur le retour possible de Soldier Boy, ou encore sur ce sinistre détail découvert à la fin de l’épisode 4 de la saison 4.

