The Acolyte : la showrunneuse revient sur cette décision clivante sur la série Star Wars

Leslye Headland, qui officie en tant que showrunneuse sur la prochaine série Star Wars The Acolyte, a défendu sa décision controversée d’engager des scénaristes n’étant pas fans de la franchise.

L’univers de Star Wars va bientôt va s’étendre une fois de plus avec sa prochaine série, intitulée The Acolyte. Une nouvelle série Disney+ dont les fans ont récemment pu avoir un aperçu inédit et ce, grâce à une première bande-annonce partagée un peu plus tôt dans la semaine.

Ce projet est attendu de pied ferme par beaucoup, à commencer par les fans de la franchise, puisque la série live-action va explorer l’ère de la Haute République, une période qui est encore méconnue par la plupart. Elle est également très attendue par les fans de Squid Game, étant donné que l’on pourra y retrouver l’une des stars de la série Netflix.

Et si la série The Acolyte a récemment refait parler d’elle, c’est en partie à cause d’une décision controversée prise par la showrunneuse Leslye Headland, qui a récemment tenu à défendre son choix concernant la série Star Wars.

Headland monte au créneau pour défendre sa décision controversée

Leslye Headland a récemment défendu ses positions suite à sa décision controversée d’inclure des personnes qui ne connaissent pas l’univers de Star Wars au sein de son équipe de scénaristes.

“Je pensais juste que ce serait bien d’avoir la perspective de quelqu’un qui n’avait littéralement jamais vu Star Wars jusqu’à ce qu’elle soit dans la salle”, a déclaré Headland auprès de The Hollywood Reporter, “Et elle m’a dit, ‘Pourquoi veux-tu que je sois ici ? Je n’ai jamais vu Star Wars. Je n’y connais rien’.”

lucasfilms/disney

“Et je lui ai répondu, ‘Tout d’abord, tu es une incroyable scénariste, mais c’est pour cela que je te veux ici. Je veux que tu questionnes le récit. Je ne veux pas, moi qui suis fan depuis toujours, me reposer uniquement sur des références spécifiques pour créer des moments émotionnels. Je veux que ces moments émotionnels soient mérités et vérifiés par quelqu’un qui n’est pas super familier avec l’univers.'”

Headland n’est pas la première créatrice de Star Wars à se tourner vers des “non-fans” pour de l’aide sur un projet majeur, puisque Tony Gilroy, à qui l’on doit la série Andor, a admis qu’il n’était “pas vraiment fan” de la franchise. C’est pourquoi les deux ont été confrontés à certaines réticences de la part des fans, ces derniers pouvant être particulièrement attentifs aux moindres histoires se déroulant dans l’univers imaginé par George Lucas.

Comme l’a expliqué un internaute sur X (anciennement Twitter) : “Les seules personnes qui n’apprécient pas l’approche de [Headland] sont celles qui pensent que Star Wars devrait être confiné aux quatre murs de l’esprit de George Lucas et Dave Filoni. Star Wars bénéficie d’une narration diversifiée, Andor en étant la preuve concrète”.

Un choix qui n’est pas nécessairement préjudiciable, car Andor est maintenant considéré comme l’un des meilleurs projets de l’ère moderne de Star Wars, affichant 96% sur Rotten Tomatoes. On peut ainsi espérer que la décision d’Headland puisse présager d’un succès similaire pour The Acolyte.

