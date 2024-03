The Acolyte : pourquoi les fans de Squid Game doivent regarder la série Star Wars

La nouvelle série Star Wars à venir sur Disney+, intitulée The Acolyte, met en vedette un acteur que les fans de Squid Game reconnaîtront sans aucun doute.

La bande-annonce de The Acolyte, la nouvelle série se déroulant dans l’univers Star Wars, a récemment été dévoilée. Elle met notamment en lumière l’un de ses acteurs principaux, Lee Jung-jae, connu principalement pour être la star de Squid Game.

Lee Jung-jae a fait sensation dans le monde entier en 2021 avec la série Netflix désormais culte, après une longue carrière en tant qu’étoile du cinéma et de la télévision en Corée du Sud.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

L’acteur a décroché le rôle principal masculin de la série Star Wars en 2022, et c’est pourquoi les fans de Squid Game attendent avec impatience de le voir faire son grand retour sur nos écrans.

La star de Squid Game dans une série Star Wars

Les fans de la série Netflix auront l’occasion de voir l’acteur sous un nouveau jour, dans un rôle anglophone, à savoir celui de Maître Sol. Contrairement à son rôle dans Squid Game, Lee Jung-jae endossera davantage un rôle de mentor dans cette histoire se déroulant pendant l’ère de la Haute République, une période peu explorée à l’écran.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Et c’est sur le site officiel de la franchise que l’on peut avoir plus de détails sur son personnage, décrit comme étant au cœur d’un conflit émotionnel, ce qui n’est pas sans rappeler l’histoire dramatique que les fans ont suivie aux côtés de Seong Gi-hun dans la série de survie de Hwang Dong-hyeok.

La bande-annonce de la série, qui sera lancée avec deux épisodes sur la plateforme de streaming de Disney, montre l’acteur maniant un sabre laser, enseignant aux padawans, et combattant ce qui semble être un assassin.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Lee Jung-jae n’a pas beaucoup été vu à l’écran depuis qu’il a conquis le monde en dehors du cinéma et de la télévision asiatique, à part pour le film Hunt (2022), qui marquait également ses débuts en tant que réalisateur. Ainsi, son retour sur le petit écran devrait ravir à la fois les fans de Star Wars et de Squid Game. Et pour ne manquer aucune nouvelle concernant The Acolyte, vous pouvez consulter notre guide sur la série Star Wars qui sera régulièrement mis à jour.