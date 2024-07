Le vilain de la série The Acolyte a été inspiré par Elden Ring

La showrunner de la série Star Wars : The Acolyte, Leslye Headland, a révélé que le vilain de son histoire tire en fait ses origines du jeu vidéo Elden Ring.

Attention : cet article contient un spoiler majeur de la série The Acolyte, révélé dans l’épisode 5.

Les masques sont finalement tombés dans la série Star Wars : The Acolyte. “L’Étranger”, le mystérieux antagoniste, était en réalité Qimir depuis le début. Si la révélation a été un choc pour des spectateurs, d’autres ont vu une théorie populaire se réaliser. Mais là où tous pourront être surpris, c’est dans les origines de l’antagoniste, qui a en réalité été inspiré d’un jeu vidéo : Elden Ring.

C’est dans une interview avec Inverse que la showrunner Leslye Headland a lâché l’information et son goût pour le jeu du studio FromSoftware – qui ne cesse de s’attirer les faveurs du public avec son DLC Shadow of the Erdtree. Mais ce ne sont pas les créatures terrifiantes de l’opus vidéoludique qui l’ont aidée à créer son seigneur Sith. C’est du côté de la communauté qu’il faut se tourner, et plus précisément vers les joueurs qui s’amusent à tester leurs réflexes et développer leurs esquives en affrontant les redoutables ennemis sans la moindre armure.

2024 lucasfilm/disney

Car la tenue de Qimir a fait l’objet de débats lors de la création de la série. Jusqu’à ce que la showrunner s’impose et clarifie les choses : “Dès que j’ai dit qu’il n’avait pas d’armure, tout le monde a perdu la tête“, se rappelle-t-elle. “[On m’a demandé] « Comment peut-il ne pas avoir d’armure ? » Ce à quoi j’ai répondu : « Pourquoi porteriez-vous une armure si personne n’arrive à vous toucher ? »“

La créatrice de The Acolyte continue : “C’est comme les tenues d’Elden Ring […] Quand vous invoquez ces joueurs qui ne portent rien et que vous vous dites que ces gens sont des grands malades.“

Certains vétérans du jeu de la saga des Soulsborne ne manqueront pas de voir un certain lien avec un véritable héros de la communauté devenu légende depuis : le fameux Let Me Solo Her, qui s’était fait une spécialité des duels en solo contre le boss Malenia, débarquant dans la partie des autres joueurs vêtu uniquement de son pot sur la tête en guise de protection – en revanche, le casque de Qimir est bien plus utile qu’un simple contenant en argile.

L’épisode 5 de The Acolyte semble donner raison à la showrunner : son Sith peut en effet se passer d’armure, esquivant sans la moindre difficulté les attaques de tout un groupe de Jedi expérimentés. Une telle agilité a même permis une chorégraphie époustouflante pour l’un des combats les plus meurtriers de la série, voire de la franchise Star Wars.

La série a commencé sa diffusion le 5 juin : pour ne rien rater de la suite de The Acolyte, vous pouvez consulter le calendrier de sortie des épisodes.