Résumé de l’épisode 4 de The Acolyte : la course pour Kelnacca a commencé

De retour au présent, la course pour trouver la cachette de Kelnacca ne fait que commencer dans l’épisode 4 de The Acolyte.

La série Star Wars : The Acolyte est particulièrement tumultueuse. Et malgré une pause bienvenue avec l’épisode 3 et son retour dans le passé des jumelles Osha et Mae, l’épisode 4 compte bien relancer le mouvement. Car les Jedi sont toujours menacés de mort, et le prochain maître à y passer semble être Kelnacca.

Pourtant, les motivations des personnages paraissent changer progressivement. Et après avoir découvert l’histoire tragique de Mae, on peut aisément s’attacher à la jeune femme qu’on devine manipulée, et ce malgré ses crimes. L’épisode 4 va-t-il offrir davantage d’informations sur la jumelle d’Osha et son maître ?

Attention : cet article contient des spoilers majeurs de l’épisode 4 de Star Wars : The Acolyte !

Épisode 4 de The Acolyte : Les Jedi et Mae arrivent sur Khofar

Reprenant là où l’épisode 2 s’était arrêté, l’épisode 4 de The Acolyte commence sur Khofar, où Mae et Qimir ont atterri avec succès dans le but de poursuivre leurs sombres desseins.

lucasfilm/disney

Qimir dit à Mae qu’il sait où se trouve Kelnacca – qui est la prochaine victime Jedi sur la liste de la jeune femme. Le maître est caché dans une vaste zone forestière s’étendant devant eux, et l’homme affirme que rares sont ceux qui l’ont trouvé et ont survécu pour revenir en parler.

De leur côté, Osha, Sol, Jecki et Yord arrivent de nouveau sur Coruscant. Osha, estimant avoir fait tout ce qui était en son pouvoir en prouvant que Mae est toujours en vie, compte retourner au vaisseau sur lequel elle travaillait au début de la série.

Mais les Maîtres Jedi se sont réunis pour discuter de la suite des opérations et de ce qui doit être fait face aux prochaines actions de Mae. Sol a confirmé leurs craintes en expliquant que la jeune femme ciblera certainement Kelnacca, et Vernestra souhaite garder la nouvelle des meurtres des Jedi loin des oreilles du Haut Conseil.

Sol demande alors à diriger à nouveau une petite équipe envoyée pour empêcher Mae de tuer Kelnacca, ce que Vernestra accepte. Pour y parvenir, il a cependant besoin d’Osha : il l’intercepte avant son départ. Après avoir insisté, il obtient finalement ce qu’il veut. Osha accepte de les accompagner et atterrit à Khofar aux côtés de Sol, Jecki, Yord et une équipe d’autres membres de l’Ordre Jedi.

Osha se confie sur son passé dans l’épisode 4 de The Acolyte

De chaque côté de Khofar, les deux groupes se dirigent vers la base de Kelnacca – et la course est lancée pour savoir qui arrivera en premier auprès de Kelnacca.

2024 lucasfilm/disney

Mae et Qimir parlent du sinistre maître de Mae. Cette dernière essaie de se convaincre qu’elle a ce qu’il faut pour tuer un Jedi sans aucune aide supplémentaire, tandis que Qimir se demande pourquoi elle n’y est toujours pas parvenue.

Osha prend elle aussi le temps de réfléchir à tout ce qui vient de lui arriver. En marchant, elle confronte Yord sur la raison pour laquelle elle a été amenée dans ce voyage, le Jedi n’étant visiblement pas ravi qu’elle soit de la partie. Il suggère alors qu’elle n’a pas forcément été sur Khofar pour y affronter Mae, mais plutôt pour s’affronter elle-même.

Enfin, c’est le pisteur de l’équipe qui leur permettra de retrouver la trace de Mae, non loin de la base de Kelnacca.

Mae veut changer de camp dans l’épisode 4 de The Acolyte

Mae finit par se retourner contre Qimir et le piège. Elle lui explique alors avoir réalisé quelque chose d’important : elle n’a plus de raison de se venger puisqu’il lui reste Osha, et elle ne compte plus suivre les ordres de son maître.

Elle jure de se rallier à Osha, prévoyant de rendre les armes face à Kelnacca lorsqu’elle le trouvera. Qimir la prévient que le maître ne saurait être arrêté aussi facilement.

Abandonnant Qimir dans la forêt, Mae finit par trouver Kelnacca, mais il est déjà mort et sa blessure rappelle celle d’une arme laser. Elle réalise avec horreur que son maître est déjà lui-même sur Khofar. Au même moment, les Jedi arrivent, encerclent la base et ordonnent à la jeune femme de sortir les mains en l’air. Paniquée à l’idée qu’on l’accuse du meurtre, elle reste cachée à l’intérieur.

Alors qu’ils l’entourent, une silhouette noire émerge de l’autre côté, ciblant l’Ordre Jedi avec un sabre laser rouge. Les deux camps se préparent à se battre, la figure masquée semblant posséder une quantité de pouvoir extraordinaire. Sol s’interroge alors sur l’identité de la personne sous le casque. La réponse ? Avec un peu de chance, elle sera donnée dans l’épisode 5.

La série Star Wars : The Acolyte n’en est qu’à la moitié de sa diffusion : pour ne rien rater de la suite, vous pouvez consulter le calendrier de sortie des épisodes.