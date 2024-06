Qui est le maître de Mae dans The Acolyte ?

Les deux premiers épisodes de The Acolyte laissent plus de questions que de réponses, notamment concernant celui ou celle qui pourrait être le maître de Mae.

Parmi tous les films et séries Star Wars à venir, The Acolyte a probablement suscité le plus de controverses, ayant été critiqué par les fans pour être trop “woke” avant même la diffusion des épisodes.

Introduisant un tout nouveau groupe de personnages dans l’univers Star Wars, la série suit une série de meurtres de Jedi par une figure douteuse, avec un Maître Jedi déterminé à découvrir la vérité.

L’un des plus grands mystères des deux premiers épisodes concerne Mae, interprétée par Amandla Stenberg. Mais qui est son maître dans The Acolyte ? Attention, cet article contient des spoilers sur les premiers épisodes de la série Star Wars !

Qui est le maître de Mae ?

Le maître de Mae apparaît à la fin du premier épisode de The Acolyte, les fans pouvant simplement apercevoir une silhouette sombre. Mais le générique de fin pourrait bien révéler son identité.

Disney/Lucasfilm

Après que Mae soit apparue dans les rêves d’Osha sur Carlac, elle retourne à une destination inconnue, où elle est confrontée à une silhouette obscure. C’est à ce moment que les fans commencent à comprendre la mission globale de Mae : elle doit tuer quatre Jedi et réussir l’un de ces meurtres sans aucune aide.

À la fin de l’épisode, Mae dit qu’un Acolyte tue les rêves, ce qui pourrait faire allusion à l’idéologie de son supposé maître. Le mot “Maître” n’est utilisé qu’à partir du deuxième épisode, mais il est clair dès le début que Mae travaille pour une puissance supérieure.

Le visage de la silhouette mystérieuse n’est pas révélé, mais le générique de fin de l’épisode 1 indique que Jodie Turner-Smith est créditée pour ses apparitions… sauf que nous ne sommes pas encore censés avoir vu son personnage, du moins pas que nous le sachions.

Étant donné que Turner-Smith n’est pas créditée dans l’épisode 2 (et n’y apparaît pas non plus), il est logique de penser qu’elle est le visage derrière l’ombre qui confronte Mae.

Au lieu d’être un personnage existant des films Star Wars, le rôle de Turner-Smith a été spécialement créé pour la série The Acolyte, introduisant potentiellement un autre antagoniste aux spectateurs.

Il est également important de noter que lorsque Sol clarifie l’esprit de Mae dans l’épisode 2, il révèle que même Mae ne sait pas qui est son Maître et ne pourrait le dire à personne même si elle le voulait.

Qui est Mère Aniseya ?

Mère Aniseya est la chef d’un couvent de sorcières, connues pour valoriser leur indépendance. Le couvent vient de la planète natale de Mae et Osha, Brendok.

Lucasfilm

Aniseya est décrite comme étant experte dans les voies de la Force, déterminée à protéger son mode de vie authentique. Comme on le voit dans la scène d’ouverture de l’épisode 1, Mae a un motif blanc similaire à celui du couvent sur son front.

Il n’est pas clair quand Aniseya et le couvent seront officiellement introduits dans The Acolyte, mais ils sont prêts à défier l’Ordre Jedi d’une manière totalement nouvelle. Il est également probable que Sol et Osha les connaissaient déjà bien, étant donné leur planète natale.

L’actrice Turner-Smith a déclaré à ET : “D’autres pensent que seuls les Jedi devraient manier la Force et donc, ici, vous avez un groupe de personnes qui essaient simplement de trouver leur chemin de vie et de défier le binaire — cette idée du côté lumineux et du côté obscur dans lequel ils ne se retrouvent pas du tout.

“Quelque chose se passe qui les a secoués. Cela fait si longtemps qu’il y a la paix et donc ils tentent de contenir ce qui se passe du mieux qu’ils le peuvent.”

Le couvent d’Aniseya combat-il les Jedi ?

Si la théorie concernant Jodie Turner-Smith est avérée, alors le couvent d’Aniseya a déjà déclaré la guerre à l’Ordre Jedi via la liste de cibles de Mae, mais nous ne savons pas encore exactement comment les sorcières prévoient de lancer leur attaque.

Cependant, la bande-annonce de The Acolyte pourrait fournir quelques indices clés. Dans ce qui semble être une scène de flashback, on peut apercevoir le couvent faire face aux Jedi, avec une jeune Osha se trouvant entre les deux groupes.

Plus tard, on peut voir un jeune Jedi submergé par une sorte de Force, ses yeux devenant noirs et tombant à genoux, se donnant au couvent. Cela suggère qu’Aniseya a véritablement le pouvoir de renverser physiquement les Jedi, ce qui a du sens étant donné les meurtres réussis de Mae.

Une autre scène montre une forteresse isolée sur un petit morceau de terre, qui est le même endroit où Mae rencontre la silhouette obscure. Cela pourrait probablement être une base utilisée soit pour se protéger, soit pour défier l’Ordre Jedi.

On peut également entendre Aniseya affirmer que le destin n’est pas décidé par une Force anonyme, mais plutôt que le pouvoir réside dans l’individu. Étant donné que The Acolyte se déroule à l’ère de la Haute République, sa pensée pourrait définir les enjeux pour les événements se déroulant avant la fameuse Bataille de Yavin.

