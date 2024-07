Résumé de l’épisode 6 de The Acolyte : Les cicatrices de l’Étranger, la tentation d’Osha

L’épisode 6 de The Acolyte relance la question des méthodes d’enseignement des Jedi : Osha est coincée avec l’Étranger, tandis que Mae a pris sa place au côté de Sol.

Attention : cet article contient des spoilers majeurs de l’épisode 6 de Star Wars : The Acolyte.

À la fin de l’épisode 5, Mae se coupait les cheveux et volait les vêtements d’Osha pour la remplacer auprès de maître Sol, laissant sa sœur aux mains de son maître Qimir. La réunion entre les jumelles n’était en effet pas destinée à durer, alors que le dernier survivant de l’équipe Jedi quittait la planète sans se rendre compte de la supercherie.

Qimir, en revanche, s’en est aperçu. Mais plutôt que de tuer ou abandonner la jeune femme, il décide de l’emmener dans son repaire. Que va-t-il advenir des deux sœurs et y en a-t-il une plus en sécurité que l’autre ? On vous résume et on explique l’épisode 6 de la série Star Wars : The Acolyte.

Osha se retrouve piégée avec le maître de Mae

L’épisode commence sur Osha qui se réveille sur une planète inconnue. Falaises rocheuses, déferlantes et créatures mystérieuses : on devine que l’endroit est le même que celui de l’épisode 1, dans lequel on apercevait pour la première fois le sabre laser rouge.

Disney/Lucasfilm

Osha comprend vite la situation. Mais elle réalise aussi que l’Étranger a baissé sa garde – lui laissant au passage de quoi se désaltérer. Le retrouvant au niveau d’un bassin, elle décide de passer à l’action et de le tuer. Elle découvre alors son sabre laser, bien plus efficace que le couteau de lancer qu’elle avait récupéré dans la grotte de son réveil.

La scène torse nu ne sert pas uniquement au fan service pour les nouveaux fans de Qimir : elle permet avant tout de dévoiler des cicatrices surprenantes, typiques de sabres laser.

Sa colère trahit Osha, mais le Sith n’est pas spécialement inquiet par sa présence. Il ne se montre pas hostile envers elle, préférant la forcer à s’interroger sur sa situation et ses expériences.

Osha semble sur le point d’attaquer, mais n’agit pas. Comme sa sœur avec maître Sol, elle ne peut s’empêcher d’être curieuse face à Qimir et sa philosophie.

Sol quitte Khofar avec Mae

De son côté, Mae a réussi à monter à bord du vaisseau de Sol. À l’intérieur, le Jedi envoie un signal de détresse d’urgence – code zéro – vers Coruscant.

2024 lucasfilm

La communication est brouillée, mais il parvient tout de même à établir un contact. Malheureusement, les détails du message sont perdus.

Et tandis que Sol est soit trop perturbé par la récente tuerie de son équipe, soit fait semblant de ne pas percevoir la tromperie de Mae, Bazil est sur le coup. Alors que le maître Jedi se retire sur le pont inférieur du vaisseau pour pleurer ses collègues, Bazil répare le droïde d’Osha, Pip. Tous deux semblent ensuite se mettre d’accord sur un plan d’action.

De son côté, distrait, Sol enlace Mae. Cette dernière se tend comme si elle n’avait pas reçu d’affection physique depuis longtemps. Il affirme alors qu’il racontera “tout” au Haut Conseil, confirmant ce qui n’était jusqu’ici qu’une supposition : quelque chose de sombre dans son passé a été gardé secret des autorités, probablement une erreur sur la planète natale d’Osha et Mae.

Sur Coruscant, son appel est enfin reçu. Bien que fragmenté, il reste suffisamment compréhensible pour que maître Vernestra et ses élèves apprennent la mort de toute l’équipe de Jedi sur Khofar. Plutôt que de signaler le désastre, Vernestra décide à nouveau de gérer la situation “personnellement“. Il semble alors évident qu’elle aussi est impliquée dans la bévue qui hante Sol.

L’Étranger était autrefois un Jedi

Alors que Sol panse ses plaies, de retour sur la planète rocheuse inconnue, L’Étranger explique à Osha qu’il était autrefois un Jedi.

L’annonce n’est pas spécialement surprenante, mais permet de créer un lien avec l’Ordre des Jedi et les connaissances qu’en a Qimir. On pourrait également supposer que la familiarité que Sol a ressentie en présence de l’Étranger ne vient pas seulement de leur rencontre dans la boutique d’apothicaire, mais d’un passé plus lointain – suffisamment, en tout cas, pour que Sol l’ait en partie oublié.

Mais Qimir est loin d’être complètement bienveillant : il jouera avec les insécurités d’Osha pour la convaincre d’enfiler son casque, tout en lui parlant des différents côtés de la Force.

Bazil et Pip se rebiffent

Bazil et Pip, qui est désormais réparé, attaquent Mae sur le vaisseau. Ils échouent lamentablement, mais Mae ne les abat pas, retenant sa rage.

2024 lucasfilm

En revanche, elle modifie les paramètres de Pip pour le forcer à l’aider. Mais son langage corporel commence à la trahir et ses actions aussi. Lorsque Sol se montre évasif, elle paraît clairement frustrée.

Qu’il ait été alerté par Bazil ou qu’il ait joué la comédie tout du long, Sol finit par agir. Il neutralise Mae, puis éteint le transpondeur de son vaisseau pour qu’ils ne puissent pas être localisés par l’équipe de secours qui arrive bientôt. Après l’avoir attachée, Sol lui explique qu’ils sauveront Osha ensemble.

Pendant ce temps, sur Khofar, Vernestra et un padawan enquêtent sur les conséquences de l’épisode 5. Les corps sont toujours là, et ils perçoivent une partie de ce qui s’est passé : quelqu’un avec de grandes capacités dans la Force a décimé toute la troupe de Sol.

Le contexte leur échappant, ils ne peuvent cependant qu’accuser Sol. Avant de partir, un des insectes qui s’en étaient pris à Qimir les attaque, mais Vernestra s’en débarrasse grâce à son fouet laser – une arme qui avait d’ailleurs créé la polémique lors de sa révélation dans la promo de la série.

L’Étranger révèle qui l’a blessé dans le dos

L’Étranger laisse sous-entendre que ses cicatrices lui ont été infligées il y a longtemps par son maître Jedi alors que l’épisode touche à sa fin.

Il continue de convaincre Osha de se connecter à ses sentiments les plus sombres et suggère l’idée qu’elle essaie son casque. Il lui explique que l’objet, fabriqué à base de cortosis, est une version arrangée des casques de privation sensorielle utilisés par les jeunes padawans lors de l’entraînement Jedi.

La curiosité prenant le dessus, Osha cède et enfile le casque. L’épisode 6 de The Acolyte se clot sur le point de vue de la jeune femme, qui ne voit presque plus rien et n’entend que sa propre respiration.

