Ce design de sabre laser dans The Acolyte divise les fans de Star Wars

À quelques semaines de la sortie de la série The Acolyte, un nouvel extrait mettant en avant le design d’un sabre laser bien particulier a suscité des débats parmi les fans de Star Wars.

Prévue pour le 4 juin, la série The Acolyte n’a pas attendu pour enflammer la toile. Le nouveau projet issu de l’univers Star Wars se distinguera de ses prédécesseurs en explorant une époque encore inédite sur les écrans, dévoilant en live-action l’âge d’or des Jedi – et les prémisses de sa chute. Le tout en adoptant le point de vue de deux personnages clé : un maître et son ex-padawan.

La sortie approchant, les images et extraits ne cessent d’affluer pour dévoiler des aperçus de l’ambitieuse production de Disney, qui propose déjà un casting époustouflant. Et la dernière vidéo a clairement créé un trouble dans la Force, ramenant sur le devant de la scène le design d’un sabre laser historique : le lightwhip, ou fouet laser dans la langue de Molière.

On peut ainsi voir un Jedi se préparer au combat en faisant claquer l’arme dans les airs. Vous pouvez visionner l’extrait ci-dessous :

Il convient de noter que le fouet laser n’est en rien une invention de The Acolyte : on les aperçoit en effet dans diverses créations issues de l’univers Star Wars, notamment depuis 1985. L’arme a en effet fait sa première apparition dans le comic book Star Wars 95. En 2016, le fouet a aussi été mentionné dans le livre Endless Vigil, un supplément au jeu de rôles de Star Wars.

Mais son histoire reste assez méconnue et son apparition dans la série The Acolyte n’aura pas manqué de diviser les fans de Star Wars. Sur X, un spectateur a ainsi exprimé ses craintes de voir les sabres laser disparaître au profit d’un arsenal bien plus varié : “Vous diluez la merveille qu’est le sabre laser en créant autant de variations, tout comme vous le faites avec les Jedi puisqu’à présent tout le monde peut en devenir un. Et puis c’est une paresse d’écriture. Pourquoi pas un pistolet laser ? Tout le monde a des blasters, maintenant.“

Un autre internaute a également réagi avec agacement à la vidéo : “Ce n’est pas une arme Jedi. Ça manque de précision, de maîtrise, ça pue Disney. Je sais que ça fait plus ou moins partie des légendes du canon, mais je m’en fiche. Ça rend vraiment stupide à l’écran et plus j’y pense, plus je trouve ça insensé.“

“Ce n’est pas parce que ça vient de l’univers étendu que c’est bien,” a fait remarquer un fan, avant de se plaindre : “Pourquoi est-ce qu’on ne peut pas avoir de bon contenu Star Wars ?“

Mais le fouet laser n’a pas fait que des déçus. Pour d’autres spectateurs, il représente une nouvelle interprétation de l’arme iconique des Jedi, et mériterait le respect en tant qu’élément canon à Star Wars.

“Le nombre de personnes qui s’en plaignent, c’est fou,” a ainsi fait valoir un défenseur du fouet. “Les lightwhips sont incroyables. Ils font partie de Star Wars depuis des lustres (vous n’avez qu’à voir Lumiya et Githany). Les voir pour la première fois en live-action, c’est génial !“

“Si vous ne trouvez pas ça cool, je ne sais pas quoi vous dire,” a renchéri un autre fan.

La série Star Wars : The Acolyte ne tardera plus à sortir sur les petits écrans. Mais elle ne sera pas la seule à relancer la machine, puisque les spectateurs attendent également l’arrivée de la saison 2 d’Andor.