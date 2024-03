Star Wars : ce film abandonné est de retour, les fans sont dubitatifs

Alors que l’univers de Star Wars continue de s’étendre sous l’impulsion de Lucasfilm et Disney, les fans de la franchise ont récemment appris que le film Rogue Squadron, que l’on pensait abandonné, est en réalité toujours d’actualité selon la réalisatrice Patty Jenkins. Une nouvelle qui n’a pas convaincu tout le monde sur les réseaux.

Annoncé pour la première fois en 2020, le film Rogue Squadron devait initialement sortir en salle en 2023. Un projet qui est resté nimbé de mystères pendant longtemps et dont nous et dont nous ne connaissions que peu de détails, si ce n’est qu’il allait être pris en charge par Patty Jenkins, la réalisatrice de Wonder Woman (2017) et Wonder Woman 1984 (2020).

Mais en septembre 2022, Disney avait retiré le film de leur calendrier de sorties, laissant ainsi à penser que le projet avait potentiellement été abandonné, ou tout du moins laissé en suspens pour une durée indéterminée. La cinéaste américaine avait alors expliqué à cette époque qu’elle était prise par le développement du troisième volet de la saga Wonder Woman.

Pourtant, de nombreux fans de Star Wars étaient impatients de découvrir ce long-métrage, qui était censé suivre une nouvelle génération de combattants de l’Armée Rebelle, amenés à devenir les plus féroces pilotes de la galaxie. Et alors qu’on pensait que le film Rogue Squadron n’était plus que de l’histoire ancienne, cette récente déclaration de Jenkins vient redonner de l’espoir aux fans du jeu vidéo éponyme de 1998.

Jenkins et Rogue Squadron de retour chez Disney ?

En effet, c’est lors d’une récente interview auprès du podcast Talking Pictures que Jenkins a révélé qu’elle était de retour chez Disney et ce, afin de travailler sur le film Rogue Squadron. Elle expliquait alors qu’avec le gros remaniement opéré par James Gunn et Peter Safran chez DC Studios, la production de Wonder Woman 3 était donc tombée à l’eau. C’est pourquoi elle est finalement retournée chez Lucasfilm, avec qui elle a signé un accord “au moment même où la grève se produisait”.

Après cette confirmation de son retour sur Rogue Squadron, cela a donc suscité de vives réactions de la part des fans sur les réseaux. Et si certains sont plus que ravis du retour du projet, d’autres semblent être un peu plus sceptiques, en témoigne les différents commentaires que l’on peut retrouver à ce sujet sur X (anciennement Twitter).

“Je le croirais si le film voit le jour”

“En salle en 2030”

“La question est de savoir si ce projet sortira un jour, parce que nous sommes passés par là avec 6 projets Star Wars jusqu’à présent, et ils ne sont jamais sortis.”

“Il y a un nombre limité de fois où Disney peut annoncer de nouveaux projets. Maintenant ils annoncent des projets mis de côté”

“Je le croirai quand je le verrai se concrétiser. En d’autres termes, plus d’informations, une bande-annonce et une date de sortie prévue.”

Un nouveau long-métrage qui se rajoute donc à la liste des prochains films Star Wars annoncés par Lucasfilm et Disney et qui, on l’espère, parviendra à générer un peu plus d’engouement auprès du public. Car dernièrement, les projets de films Star Wars semblent ne plus être aussi attendus par les fans, à l’instar de ces premiers retours suite à l’annonce de The Mandalorian & Grogu.

