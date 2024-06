Récapitulatif de l’épisode 2 de The Acolyte : La chasse aux Jedi est ouverte

Malgré l’âge d’or de leur Ordre, les Jedi se font traquer et tuer dans la nouvelle série Star Wars : on vous récapitule l’épisode 2 de The Acolyte.

En introduisant de nouveaux personnages dans la galaxie lointaine, la série Star Wars : The Acolyte entraîne les spectateurs dans une histoire de polar habitée par des chevaliers Jedi. Jusqu’ici, un membre de l’Ordre a déjà été assassiné. Mais ça n’est pas près de s’arrêter, au grand dam d’Osha qui se retrouve mêlée à une intrigue dont elle se serait bien passée.

Accusée de meurtre, l’ancienne padawan de maître Sol doit en effet tout faire pour prouver son innocence malgré le soutien de son ancien mentor. Entre sombre histoire de famille et assassinats bouleversant la Force, on vous récapitule l’épisode 2 de la série Star Wars : The Acolyte.

Attention : spoilers droit devant !

Épisode 2 de The Acolyte : un deuxième meurtre a lieu

Lucasfilm

Dans l’épisode 2, l’action de The Acolyte reprend sur Olega, où Mae parvient à s’introduire dans un temple Jedi en abattant un droïde de garde. Elle arrive à trouver le maître Torbin, et réitère sa demande de l’attaquer de toutes ses forces.

Mais le Jedi est dans une transe méditative et ne lui répond pas. En tentant de l’attaquer, la jeune femme se heurte à un champ de force invisible. Mais elle ne peut pas s’attarder, car d’autres personnes ont remarqué l’intrusion et la cherchent.

De retour sur leur vaisseau, Sol s’entretient avec Vernestra et lui explique sa théorie concernant les deux sœurs. Sa collègue le croit, lui expliquant l’incident d’Olega alors qu’Osha était sous la garde de Sol, Yord et Jecki. Estimant que la situation doit être réglée rapidement pour éviter de créer du doute ou d’apparaître en position de faiblesse chez les ennemis politiques des Jedi, Vernestra accepte que Sol aille jeter un coup d’oeil.

De retour à Olega, Mae rencontre un homme, Qimir, qui semble connaître son maître, et qui a volé la boutique d’un apothicaire. Le nouveau personnage finit par donner du poison à la jeune femme, qui lui assure qu’elle tuera un Jedi à mains nues une autre fois – un détail qui semble important pour le maître. On apprend au passage que Mae a prévu d’assassiner quatre Jedi en tout, et que Torbin est le deuxième.

À l’arrivée du groupe de Sol sur Olega, Osha est identifiée par le droïde de garde comme la coupable de l’intrusion, confirmant auprès des Jedi que Mae est bien présente. Toujours méfiant, Yord décide de suivre Osha lorsqu’elle quitte le groupe, appelée par une voix qu’elle est seule à entendre.

Mais Mae est arrivée avant eux sur les lieux, et a réussi à atteindre Torbin avec ses mots. Écrasé par une mystérieuse culpabilité, le maître Jedi sortira de sa transe, avouera avoir attendu l’arrivée de la jeune femme, et boira de lui-même le poison.

C’est Osha qui tombe la première sur le corps. D’abord accusée par les membres du temple qui pensent l’avoir prise en flagrant délit, elle est mise au-dessus de tout soupçon quand Yord explique l’avoir gardée à l’œil tout du long. Enfin, Osha reconnaît le poison, conçu à partir d’un ingrédient provenant de sa planète natale : il s’agit bien d’un crime perpétré par sa sœur… mais encore faut-il le démontrer avec des preuves plus concrètes que son simple témoignage.

Les Jedi tendent un piège à Mae

Lucasfilm

Un deuxième Jedi étant tombé, le groupe a besoin d’un plan pour arrêter Mae et l’empêcher de sévir davantage. À force de poser des questions, ils comprennent que Qimir est probablement lié à elle : les gardes du temple ne reconnaissent pas leur apothicaire habituel, ce qui éveille des soupçons.

On décide alors d’y envoyer Osha, pour qu’elle se fasse passer pour sa sœur auprès de l’homme tout en enregistrant leur conversation. Le plan fonctionne : le faux apothicaire donne sans le savoir les derniers éléments nécessaires pour innocenter Osha, tout en offrant de nouveaux indices sur Mae.

Interrogé par les Jedi, Qimir prétend ne pas savoir qui a formé Mae, ni avec qui elle travaille. Il affirme se contenter de fournir du matériel à ses clients pour un bon prix, mais finit par dire au groupe de revenir le soir-même pour tenter d’attraper leur cible. Osha compte bien rester pour éliminer sa jumelle, mais Sol veut d’abord essayer le dialogue : il est persuadé de pouvoir la ramener sur le bon chemin.

Craignant un débordement d’émotions de son ancienne padawan toujours en quête de vengeance, Sol demande à Osha de ne pas participer à l’opération. Ainsi écartée, elle doit laisser les Jedi œuvrer : Yord fait le guet, Jecki reste prête à démarrer leur vaisseau, et Sol est près de la boutique pour intercepter Mae. À l’arrivée de la jeune femme, les deux s’affrontent. Sol tente de comprendre les intentions de son adversaire et découvre qu’elle ne sait pas qui l’a réellement formée. Le mystère quant au maître reste donc entier.

Mae réalise qu’Osha est vivante

2024 lucasfilm/disney

Yord parvient à intercepter un couteau destiné à Sol et Mae se retrouve coincée. Depuis le vaisseau, Jecki annonce officiellement son arrestation. C’est ce moment-là que Sol choisit pour lui apprendre que sa jumelle Osha est toujours en vie.

Mae soulève alors un immense nuage de sable pour s’enfuir. Quant à Osha, ayant entendu les bruits de la bataille, elle décide de quitter le vaisseau pour chercher sa jumelle. Les deux se retrouvent alors pour la première fois depuis le drame qui les a séparées, mais la surprise de Mae est vite balayée alors qu’Osha lui tire dessus. Elle rate plusieurs fois sa cible : qu’il s’agisse d’un acte manqué ou des résultats d’un très mauvais entraînement au blaster, cela permet à Mae de prendre la fuite.

Alors que les gardes du temple ont les yeux rivés sur l’apothicaire, Mae parvient à atteindre Qimir. Elle lui dit qu’elle devrait le tuer pour l’avoir trahie, mais Qimir a un autre plan en tête – s’échapper vers une base Jedi Wookie, considérée comme une légende urbaine.

L’intrigue de The Acolyte nous transporte alors à Khofar, où deux explorateurs tombent sur un vaisseau abandonné. Pensant pouvoir y trouver des pièces intéressantes, le duo voit un signe qu’ils ne parviennent pas à lire. Au même moment, un Wookie – le Maître Jedi Kelnacca – semble charger le duo.

Pour en découvrir davantage sur The Acolyte, vous pouvez également aller voir qui est le maître de Mae, ou si Yoda est censé apparaître dans la série. Et pour ne rien rater de la suite, vous pouvez consulter le calendrier de sortie des épisodes.