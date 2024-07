Nouvelle École Saison 3 : Le calendrier de sortie des épisodes sur Netflix

Nouvelle École a repris sur Netflix, mais la plateforme de streaming a changé ses habitudes et n’a pas sorti tous ses épisodes d’un coup : pour ne rien rater de sa série de rap, on vous donne le calendrier détaillé de la saison 3.

Que feriez-vous avec 100 000 euros ? C’est la question qui tourne en boucle parmi les candidats de Nouvelle École dès le départ, et autant dire que la compétition sera rude cette année : la saison 3 vient de démarrer sur Netflix, présentant une nouvelle volée de talents bruts qui vont faire de leur mieux pour faire honneur à leurs stars préférées et s’illustrer jusqu’au bout.

Mais Netflix a changé ses habitudes pour sa série de téléréalité : pas de binge-watching contrairement aux autres contenus du site, la saison a été découpée en quatre groupes d’épisodes pour l’occasion, qui sortiront à des dates et des heures différentes. On vous récapitule le calendrier détaillé de sortie des épisodes de la saison 3 de Nouvelle École, pour ne rien rater de la compétition avec Aya Nakamura, NDM et SCH.

Quand sortent les prochains épisodes de la saison 3 de Nouvelle École ?

Les épisodes 5, 6 et 7 de la saison 3 de Nouvelle École sortiront le 11 juillet à 9h du matin.

Les premiers groupes d’épisodes seront disponibles sur la plateforme de streaming à partir de 9h du matin, mais le final sera diffusé en soirée le 21 juillet, à 20h (heure de Paris).

Retrouvez ci-dessous le calendrier de sortie détaillé des épisodes de la saison 3 de Nouvelle École :

Épisodes 1 à 4 : 4 juillet 2024 à 9h

Épisodes 5 à 7 : 11 juillet 2024 à 9h

Épisodes 8 et 9 : 18 juillet 2024 à 9h

Épisode 10 : 21 juillet 2024 à 20h

Et si Nouvelle École ne vous suffit pas, vous pouvez également aller jeter un coup d’œil du côté de la liste des films et séries qui sortent en streaming ce mois-ci, toutes plateformes confondues, ou encore les animes de la saison d’été 2024.