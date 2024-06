Quand sort la saison 3 de Sweet Tooth sur Netflix ?

Gus et compagnie ne vont plus tarder à reprendre le chemin des petits écrans : date et heure de sortie, on vous dit quand retrouver la saison 3 de Sweet Tooth.

Le compte à rebours est lancé pour le retour du héros mi-humain, mi-cerf sur Netflix. Après des épreuves bouleversantes pour le garçon et ses amis, il sera bientôt temps de reprendre la route et continuer ses recherches pour retrouver sa maman Birdie.

La première saison de Sweet Tooth avait dévoilé un monde se relevant difficilement d’une Maladie meurtrière, apparue en même temps que les hybrides, haïs par bon nombre d’humains car considérés comme responsables. La tension avait grimpé jusqu’à la guerre de la saison 2, opposant les derniers hommes à l’armée des animaux. Mais le conflit s’est achevé sur la défaite des deux camps, et Gus, libéré, peut désormais repartir dans sa quête de réponses.

Les épisodes de la saison 3 de Sweet Tooth ne vont plus tarder à tomber : date et heure de sortie, on vous dit quand retrouver les héros de la série Netflix.

Quand la saison 3 de Sweet Tooth sera-t-elle disponible ?

La saison 3 de Sweet Tooth sortira le 6 juin 2024 à 9h sur Netflix.

En tout, la saison 3 comptera huit épisodes d’une longueur allant entre 40 et 50 minutes. Tous seront disponibles en même temps, permettant aux spectateurs qui le souhaitent de les regarder d’une traite.

Netflix présente la nouvelle série avec ce résumé : “Après avoir vaincu le général Abbot lors de la bataille qui a eu lieu à la cabane de Pubba, Gus (Christian Convery), Jepperd (Nonso Anozie), Becky (Stefania LaVie Owen) et Wendy (Naledi Murray) se lancent dans un périple vers l’Alaska à la recherche de la mère de Gus, Birdie (Amy Seimetz), qui s’efforce de découvrir les origines mystérieuses du Fléau.“

Pour ceux qui auraient besoin de se rafraîchir la mémoire, il est toujours possible de consulter notre récapitulatif des précédentes saisons de Sweet Tooth. Et si vous n’en avez jamais assez, vous pouvez également aller voir la liste des films et séries qui sortent ce mois-ci.