La saga Karaté Kid a eu droit à un nouveau souffle grâce à la série Cobra Kai, dont la sixième saison s’apprête à sortir. Mais les épisodes seront diffusés à un rythme bien particulier sur Netflix : pour ne rien rater, on vous explique le calendrier de sortie.

30 ans après Karaté Kid, la série Cobra Kai invitait dans une première saison les fans de la première heure et les nouveaux à (re)trouver un univers riche en action et en héros charismatiques. Les personnages principaux des films des années 80 reprenaient alors du service, pour le bonheur de bon nombre d’adeptes du genre.

Un Johnny (William Zabka) en quête de rédemption et son rival Daniel LaRusso (Ralph Macchio) se retrouvaient alors flanqués de tout un nouveau groupe d’élèves prêts à en découdre. Et la série ne s’est clairement pas contentée d’une seule partie : face au succès, Netflix a enchaîné les nouveaux chapitres, jusqu’à l’annonce fatidique d’une sixième et surtout dernière saison.

Sauf que pour marquer le coup, la plateforme de streaming a décidé de découper la saison 6 de Cobra Kai en plusieurs parties : on vous explique le calendrier de sortie.

Quand sortiront les épisodes de la saison 6 de Cobra Kai ?

La partie 1 de la saison 6 de Cobra Kai sortira le 18 juillet 2024 à 9h sur Netflix.

Les fans pourront ainsi retrouver les cinq premiers épisodes dès le 18 juillet, mais devront attendre encore un bon moment avant la suite, qui ne sera diffusée qu’en novembre 2024. Quant au grand final, composé de deux épisodes en tout, ce sera pour l’année prochaine, en 2025.

Retrouvez ci-dessous le calendrier détaillé des épisodes de la saison 6 de Cobra Kai :

Partie 1 – Épisodes 1 à 5 : 18 juillet 2024

Partie 2 – Épisode 6 à 10 : 28 novembre 2024

Grand final – Épisode 11 et 12 : 2025 (date précise non dévoilée par Netflix)

Quant au résumé, Netflix le présente officiellement de cette manière : “Cobra Kai ayant été éliminé de la Valley, nos senseis et élèves doivent décider s’ils participeront au Sekai Taikai — le Championnat du monde de karaté — et de quelle manière.”

Le choix de découper ses saisons en plusieurs parties n’est pas nouveau chez Netflix : mais si les abonnés ont plus l’habitude de deux grands groupes d’épisodes, la division en deux parties suivies d’un final semble également gagner du terrain et plaire davantage.

On retrouve la même construction, notamment, sur la saison 3 de Nouvelle École, elle aussi sortie en été 2024. Peut-être faut-il s’attendre à une nouvelle tendance pour la plateforme de streaming ?