Thunderbolts* : date de sortie, casting, leaks…

Le prochain film de super-héros du MCU, basé sur la série de comics éponyme, approche enfin. Voici la date de sortie de Thunderbolts*, les scoops, la liste des acteurs et une explication de l’équipe.

En tant qu’un des événements principaux de la Phase 6, Thunderbolts* verra un groupe de super-héros moralement discutables se réunir pour une mission à la Suicide Squad.

Figurant dans la liste des films Marvel les plus attendus par les fans, avec Deadpool & Wolverine ou encore Les Quatre Fantastiques, Thunderbolts* voit des super-vilains potentiels se racheter sous la direction de Valentina Allegra de Fontaine.

Date de sortie, casting, intrigues potentielles et leaks, voici tout ce qu’on sait sur le prochain film du Marvel Cinematic Universe (MCU) Thunderbolts*.

Le film Thunderbolts* sortira au cinéma le 30 avril 2025.

Alors qu’il devait initialement sortir fin juillet 2024, comme annoncé lors du San Diego Comic-Con 2022, les divers remaniements initiés par Kevin Feige et Marvel Studios ont repoussé à plusieurs reprises la sortie du long-métrage. Mais malgré tous ces changements, Thunderbolts* reste tout de même le dernier film de la Phase 5 du MCU, avant que Les Quatre Fantastiques ne lance la Phase 6.

Florence Pugh a quant à elle confirmé que le tournage avait commencé lors de la première de Dune : Deuxième Partie, qui s’est tenue à New York le 25 février 2024.

Casting de Thunderbolts*

Florence Pugh et Sebastian Stan sont les têtes d’affiche de Thunderbolts*, aux côtés de Wyatt Russell, Julia Louis-Dreyfus, et d’autres.

Marvel Studios

Le casting de Thunderbolts* est le suivant :

Florence Pugh dans le rôle de Yelena Belova/Black Widow (ou Veuve noire en VF)

Julia Louis-Dreyfus dans le rôle de Valentina Allegra de Fontaine

Olga Kurylenko dans le rôle d’Antonia Dreykov/Taskmaster

Wyatt Russell dans le rôle de John Walker/U.S. Agent

Sebastian Stan dans le rôle de Bucky Barnes/Winter Soldier (ou Soldat de l’hiver)

Hannah John-Kamen dans le rôle d’Ava Starr/Ghost (le Fantôme)

David Harbour dans le rôle d’Alexei Shostakov/Red Guardian

Anthony Mackie dans le rôle de Sam Wilson/Captain America

Harrison Ford dans le rôle de Thaddeus “Thunderbolt” Ross

On retrouve ainsi plusieurs vétérans du MCU dans cette nouvelle équipe de “super-héros”, à l’exception du nouveau venu dans la franchise, Harrison Ford. Cela dit, Ford incarne un personnage déjà établi : le général Ross, précédemment joué par feu William Hurt.

Thunderbolts* devait également introduire un nouveau visage dans le MCU : Steven Yeun. L’ancienne star de The Walking Dead devait incarner le pastiche de Superman, connu sous le nom de Sentry, mais il a quitté la production en janvier 2024. Lewis Pullman de Top Gun: Maverick l’a remplacé.

Quelle est l’intrigue de Thunderbolts* ?

Il n’y a actuellement pas de synopsis officiel pour Thunderbolts*. Ceci étant dit, plusieurs films du MCU ont déjà préparé le terrain pour le film, en incluant des éléments narratifs servant à introduire le projet.

Marvel Studios

Dans la série Falcon et le Soldat de l’hiver, le prétendant au titre de Captain America, John Walker, est recruté par Valentina Allegra de Fontaine et rebaptisé U.S. Agent. Cela explique le retour de Walker sous ce nouveau nom dans Thunderbolts*.

De même, le film Black Widow (2021) inclut une scène où Valentina est montrée agissant en tant que gestionnaire de Yelena Belova/Black Widow. Val jouera un rôle crucial dans la formation des Thunderbolts, ce qui a plus ou moins été confirmé par David Harbour durant une ancienne interview avec Collider.

Harbour a également vanté l’histoire axée sur les personnages de Thunderbolts, y compris la relation entre lui et sa fille à l’écran, incarnée par Pugh. “Une des choses que vous saurez probablement, c’est que la dynamique ‘moi et Florence’ sera là et explorée d’une manière vraiment cool”, a-t-il dit.

“Mais tous ces gars, le personnage de Sebastian, le personnage de Wyatt, j’aime juste cet élément mercenaire dans le MCU”, a poursuivi Harbour. “Et j’aime ces gars qui sont une bande de perdants ou une bande de gars qui ne peuvent pas tout à fait réussir.”

La showrunner de The Bear, Joanna Calo, a écrit le scénario, c’est pourquoi le film promet donc d’être une intense montagne russe avec beaucoup de cœur, et ce même s’il est rempli de méchants.

Y a-t-il une bande-annonce de Thunderbolts* ?

Il n’y a pas encore de bande-annonce pour Thunderbolts*. Nous devrions en avoir une début 2025.

Qui sont les Thunderbolts ? Explication et origines

Les Thunderbolts sont la réponse de Marvel à la Suicide Squad de DC : une équipe de méchants et d’anti-héros combattant du côté des gentils.

Marvel Comics

La formation originale des Thunderbolts a fait ses débuts dans les comics dans un numéro de The Incredible Hulk en 1997, et a ensuite été la vedette de leur propre série éponyme. Cette incarnation de l’équipe était en réalité constituée d’anciens super-vilains, les Maîtres du mal, opérant sous de nouvelles identités de super-héros, dans le cadre de l’un des plans machiavéliques du Baron Zemo.

Cependant, les méchants ont rapidement découvert qu’ils aimaient être des héros et se sont révoltés contre Zemo. Et bien que la composition de l’équipe ait changé après plus de deux décennies, l’équipe des Thunderbolts est tout de même restée un foyer pour les méchants qui se cherchent.

L’équipe a commencé avec les membres suivants :

Baron Zemo

Beetle (le Scarabée)

Fixer

Goliath

Moonstone (Opale)

Screaming Mimi

Plusieurs personnages ont également pris la tête de l’équipe après Zemo, à l’instar de :

Clint Barton/Hawkeye

Norman Osborne/le Bouffon Vert

Luke Cage

Bucky Barnes/The Winter Soldier

Wilson Fisk/The Kingpin (Le Caïd)

Thunderbolt Ross

En termes de membres, les méchants suivants ont été associés aux Thunderbolts :

Taskmaster (le Maître de corvée)

Venom

Ghost

Crossbones

Juggernaut (le Fléau)

Docteur Octopus

Abomination

Plusieurs super-héros, dont le Punisher, US Agent, Elektra, Nighthawk, Deadpool, Ghost Rider et Ant-Man (Eric O’Grady) ont également des liens avec l’équipe.

Fuites et théories sur Thunderbolts*

Les fuites sur Thunderbolts* prétendent que le film est essentiellement la version Marvel de la Suicide Squad.

L’insider DanielRPK a affirmé que l’intrigue est la suivante : “Yelena, US Agent, Ghost et Taskmaster sont envoyés par Val pour tuer quelqu’un dans un coffre-fort. Ils réalisent qu’ils ont été piégés et qu’ils devaient mourir lors de cette mission. Alors ils s’unissent contre leur patron pour la faire tomber.”

Cela semble légitime. Nous n’imaginons pas que Val aura beaucoup d’alliés à la fin, quoi qu’il arrive.

La date de sortie de Thunderbolts* approche, mais d’autres films Marvel sont attendus par les fans, comme par exemple Avengers Secret Wars ou encore Blade.

