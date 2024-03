Le créateur de X-Men ’97 viré par Marvel juste avant le début de la série

Alors que X-Men ’97 doit faire ses débuts sur Disney+ dans tout juste une semaine, tout le monde a été surpris d’apprendre que le créateur de la série d’animation Beau DeMayo a été renvoyé par Marvel.

2024 semble être l’année des mutants chez Marvel Studios. En effet, les fans pourront prochainement revoir le Logan de Hugh Jackman aux côtés du Wade Wilson de Ryan Reynolds dans le très attendu Deadpool & Wolverine. Un troisième volet de la saga Deadpool qui pourrait bien permettre aux autres membres des fameux X-Men d’intégrer le Marvel Cinematic Universe (MCU).

Et justement en parlant des X-Men, les fans pourront bientôt retrouver la célèbre équipe de super-héros dans la série d’animation X-Men ’97. Cette dernière fait suite à l’ancienne série animée X-Men diffusée initialement entre 1992 et 1997 sur Fox Kids.

Et tandis que la sortie de X-Men ’97 est prévue pour la semaine prochaine, il semblerait que Beau DeMayo, qui n’est autre que le créateur de la série animée, ne fasse désormais plus partie du projet.

Beau DeMayo évincé de la série X-Men ’97 par Marvel ?

En effet, comme rapporté par The Hollywood Reporter, Beau DeMayo aurait été renvoyé de la série Marvel. Le créateur de X-Men ’97, qui officiait également en tant que showrunner et producteur exécutif, ne fait donc plus partie du projet. DeMayo avait pourtant pris en charge les deux premières saisons de la série à venir, certaines sources suggérant qu’il planchait même sur une potentielle saison 3.

Marvel/Disney

Nous n’avons pour le moment pas plus de détails concernant les raisons qui ont pu motiver une telle décision. Mais tout laisse à penser que DeMayo ne fait clairement plus partie de la production de X-Men ’97, ayant entre autres supprimé son compte Instagram sur lequel il partageait des aperçus de la série et avec lequel il répondait aux questions des internautes.

À noter également que DeMayo collaborait avec Marvel Studios sur d’autres projets, ayant notamment participé à l’écriture de la série Moon Knight par exemple, et qu’il était également impliqué dans le nouveau film Blade du MCU.

La nouvelle série X-Men ’97 sera quant à elle disponible sur Disney+ à partir du 20 mars 2024, mais vous pouvez déjà en avoir un aperçu grâce à cette première bande-annonce partagée le mois dernier.