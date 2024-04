Outer Banks saison 4 : tout ce qu’il faut savoir

Les Pogues seront bientôt de retour sur Netflix pour une nouvelle aventure. Voici tout ce que nous savons sur la saison 4 d’Outer Banks, de l’année de sortie aux détails du casting, en passant par les spéculations sur l’intrigue et plus encore.

Parmi les séries pour ados qui ont su se frayer une place dans le cœur des abonnés de la plateforme, on retrouve notamment Outer Banks. En effet, la série Netflix est parvenue à séduire de nombreux fans depuis son lancement en avril 2020, grâce à un savant mélange alliant nostalgie, romance, aventure et action.

Située dans le décor pittoresque de la côte de Caroline du Nord, Outer Banks se concentre sur deux groupes d’adolescents locaux : les privilégiés (surnommés les “Kooks”) et les moins privilégiés (alias les “Pogues”).

Au fur et à mesure que l’intrigue se densifiait, la série a continué de gagner en force. La saison 3 a accumulé plus de 4,6 milliards de minutes de temps de visionnage dans le mois suivant sa sortie en février 2023 sur le service de streaming. Il n’est donc pas surprenant qu’une quatrième saison ait été ajoutée au calendrier des sorties de Netflix pour cette année. Attention : cet article contient des spoilers de la saison 3 d’Outer Banks !

La saison 4 d’Outer Banks n’a pas encore de date de sortie, mais Netflix a confirmé qu’elle arriverait dans le courant de l’année 2024.

La plateforme a tellement confiance dans la série qu’elle a commandé le quatrième chapitre en février 2023, quelques jours avant l’arrivée de la saison 3. Les principaux membres du casting ont annoncé la nouvelle à Poguelandia, un événement immersif pour les fans tenu à Huntington Beach, en Californie, devant des milliers de Pogues honoraires.

Le tournage de la saison 4 devait commencer en mai 2023, mais les grèves d’Hollywood, maintenant résolues, ont retardé la production jusqu’en novembre.

À l’époque, WECT TV6 rapportait que le tournage devait commencer à un nouvel emplacement : Wrightsville Beach, juste à l’est de Wilmington en Caroline du Nord. Plus récemment, les agents de casting étaient à la recherche de Kooks et de Pogues alors que l’équipe de production se dirigeait vers leur lieu habituel de Charleston, en Caroline du Sud. Selon WCBD-TV, le tournage aura lieu à plusieurs dates entre le 25 avril et le 13 mai.

Bien que le tournage soit toujours en cours, cela ne veut pas dire que la suite de la série ne sortira pas cette année. Lorsque Netflix a annoncé son programme pour 2024, la saison 4 d’Outer Banks y figurait.

Qui pourrait faire partie du casting de la saison 4 d’Outer Banks ?

Tous les membres principaux du casting reprendront leurs rôles pour la saison 4 d’Outer Banks, avec Chase Stokes et Madelyn Cline en tête de liste.

Voici le casting confirmé de la saison 4 d’Outer Banks :

Chase Stokes dans le rôle de John B

Madelyn Cline dans le rôle de Sarah

Rudy Pankow dans le rôle de JJ

Madison Bailey dans le rôle de Kiara

Jonathan Daviss dans le rôle de Pope

Carlacia Grant dans le rôle de Cleo

Drew Starkey dans le rôle de Rafe

Austin North dans le rôle de Topper

Netflix a confirmé que Fiona Palomo reviendrait dans le casting d’Outer Banks dans le rôle de Sofia, ayant été promue au rang de personnage récurrent. Il y aura également quelques nouveaux venus dans le casting pour la saison 4, dont J. Anthony Crane dans le rôle de Chandler Groff, un veuf qui accueille les Pogues dans leur nouvelle aventure.

Pollyanna McIntosh interprétera Dalia, décrite comme une leader révolutionnaire qui se retrouve face à face avec les Pogues. Brianna Brown, quant à elle, jouera Hollis Robinson, un agent immobilier ayant des liens avec Ward Cameron.

Rigo Sanchez assumera le rôle de Lightner, un aventurier calculateur qui mettra les Pogues à l’épreuve. Enfin, Mia Challis jouera Ruthie, une enfant sauvage qui se rapproche de Topper.

Il y a des personnages qui ne reviendront pas après avoir trouvé la mort dans la saison 3 d’Outer Banks. Cela inclut le grand méchant, Singh (Andy McQueen), et les pères respectifs de Sarah et John B, Ward (Charles Esten) et Big John (Charles Halford).

Quelle pourrait être l’intrigue de la saison 4 d’Outer Banks ?

Aucun détail officiel sur l’intrigue de la saison 4 d’Outer Banks n’a encore été partagé. Néanmoins, le saut surprenant de 18 mois à la fin de la saison 3 permettra à une version plus âgée des Pogues de se lancer dans une nouvelle aventure tout en laissant entrevoir la recherche d’un nouveau trésor appartenant à nul autre qu’Edward Teach, alias Barbe Noire.

La saison 3 a conclu la quête principale alors que les Pogues découvraient la ville dorée d’El Dorado, tandis que le final a également vu la mort de Ward et Big John. Mais la poursuite de l’histoire n’est pas la seule raison pour laquelle la dernière scène a fait ce saut dans le temps.

Netflix

Le co-créateur d’Outer Banks, Josh Pate, avait déclaré l’année dernière auprès de The Hollywood Reporter : “Nous sentions que nous devions les sortir de l’école. Les acteurs sont un peu plus âgés, et il était difficile de les maintenir au lycée.“

“Nous voulions simplement les faire entrer dans une nouvelle phase de leur vie et les faire avancer un peu. L’épilogue à la fin de [l’épisode] 10 a mis en place ces deux choses que nous voulions faire à l’avenir.”

L’épilogue montre également les Pogues en train de recevoir les journaux de bord du légendaire pirate Barbe Noire, qui semblent montrer l’emplacement exact de son navire disparu. C’est cet indice qui prépare l’aventure de la saison 4, alors que la bande se prépare à trouver le trésor de Barbe Noire.

Y a-t-il une bande-annonce pour la saison 4 d’Outer Banks ?

Puisque la production est encore en cours, il n’y a pas encore de bande-annonce pour la saison 4 d’Outer Banks.

En attendant, vous pouvez voir le casting dans une promo de la saison 4 ci-dessous :

Y aura-t-il une saison 5 d’Outer Banks ?

Bien que Netflix n’ait pas encore renouvelé Outer Banks pour une saison 5, étant donné le succès des trois saisons précédentes, il y a une chance qu’elle soit approuvée avant la sortie de la saison 4.

Les showrunners Josh Pate, Jonas Pate et Shannon Burke avaient précédemment déclaré que la série durerait quatre ou cinq saisons. Cependant, en février dernier, ils sont revenus sur ce plan, avec Pate plaisantant auprès d’Entertainment Weekly qu’ils pourraient continuer pendant 17 saisons.

Blague à part, il avait déclaré au média, “Je ne sais pas si je pourrais mettre un chiffre réel dessus pour le moment — le temps que cela prendra pour arriver à cette fin pourrait s’étendre, mais nous connaissons maintenant la forme de la fin de l’histoire. Nous allons la prolonger autant que possible, c’est sûr.”

Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant si et quand la saison 5 sera annoncée. D’ici là, les saisons 1 à 3 d’Outer Banks sont disponibles en streaming sur Netflix. Besoin de quelque chose de nouveau à regarder en attendant ? Voici notre sélection des meilleures séries en streaming ce mois-ci.

