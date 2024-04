Le Problème à 3 corps : la série Netflix détrônée par ce k-drama très attendu

Alors qu’elle vient d’arriver sur Netflix, cette nouvelle série est parvenue à susciter la curiosité des abonnés puisqu’elle s’est hissée au sommet du top des séries les plus regardées chez nous en ce moment, détrônant ainsi Le Problème à 3 corps.

Après avoir caracolé en tête du classement des séries les plus populaires sur Netflix depuis plusieurs semaines, Le Problème à 3 corps a finalement été évincé de la première place par une toute nouvelle série qui nous vient de Corée de Sud cette fois-ci, intitulée Parasyte : The Grey. Disponible depuis le 5 avril sur la plateforme, il n’aura donc pas fallu longtemps pour que ce nouveau k-drama se positionne comme l’une des meilleures séries du mois.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, Parasyte : The Grey est tout en haut du top 10 des séries aujourd’hui en France. Cette mini-série sud-coréenne, mêlant à la fois horreur et science-fiction, n’est autre que l’adaptation en live-action du manga Parasite de Hitoshi Iwaaki, bien que la série Netflix ait décidé de quitter le Japon pour la Corée du Sud, proposant au passage une toute nouvelle intrigue.

Voici comment Parasyte : The Grey est présentée par Netflix : “Alors que des formes de vie parasitaires non-identifiées et subsistant aux dépens d’hôtes humains cherchent à accroître leur puissance et commencent à perturber la société, un groupe d’humains déclaren la guerre à l’envahisseur.”

Mais la série Parasyte : The Grey n’a pas seulement attisé la curiosité des abonnés Netflix, mais elle a également su les séduire, récoltant des critiques globalement très positives en ligne. Sur Rotten Tomatoes, la série est actuellement à un score Tomatometer de 100%, avec un score d’audience de 79%. Sur les réseaux sociaux, les spectateurs font l’éloge de la dernière production Netflix, en témoigne les commentaires que l’on peut lire à son sujet.

“En somme, ‘Parasyte : The Grey’ est à voir absolument. En tant que fan du manga, j’ai vraiment apprécié cette version coréenne,” a déclaré un internaute sur X (anciennement Twitter).

“C’est excellent,” a dit un autre sur Reddit. “Aussi, c’est génial que la série ne soit pas simplement un remake de l’excellent anime, mais plutôt un spin-off. Je le mettrais juste à côté de ‘Le problème à 3 corps’ parmi les meilleures séries Netflix que j’ai regardées cette année.”

“Je l’ai binge-watché ce weekend, j’ai adoré. Et maintenant, ça me donne envie de retourner regarder l’anime original,” a dit un autre.

“Intense du début à la fin,” a dit une critique. “J’étais sceptique, pensant que les parasites auraient l’air ridicules mais cela a fini par être plutôt cool. Peu importe d’où viennent les parasites pour moi. Un drame incroyable.”

