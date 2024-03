Le Problème à 3 Corps : une saison 2 est-elle prévue sur Netflix ?

Le Problème à 3 Corps a fait un atterrissage réussi sur Netflix, mais les huit épisodes de la série auront-ils une suite dans une saison 2 ?

Cinq ans après la conclusion compliquée de Game of Thrones, les showrunners David Benioff et D.B. Weiss se sont alliés à Alexander Woo de True Blood pour adapter le roman de Liu Cixin, Le Problème à 3 Corps. Et la série sur Netflix a très vite fait sensation, obtenant dès les premiers jours la première place dans le top 10 de la plateforme.

On y découvre une humanité divisée, alors que des phénomènes étranges frappent la communauté scientifique et “cassent” notre science. Mais après de nombreux rebondissements, force est de constater que le récit n’est pas pensé pour s’arrêter au bout de huit épisodes : y aura-t-il une saison 2 de la série Le Problème à 3 Corps ?

La série Le Problème à 3 Corps aura-t-elle une saison 2 sur Netflix ?

À ce stade, Netflix n’a pas confirmé le renouvellement de la série Le Problème à 3 Corps dans une saison 2. Mais de nombreux indices suggèrent qu’une suite est belle et bien prévue.

Le fait que l’histoire n’en est qu’à ses débuts et tend déjà à l’annonce d’une suite. Car la série n’adapte que le premier roman d’une trilogie : l’auteur Liu Cixin a également signé le tome 2, La Forêt sombre, et un tome 3, La Mort immortelle.

Mais d’autres détails suggèrent que la saison 2 est bien prévue : notamment les propos des showrunners, qui disent n’attendre que le feu vert de Netflix pour passer à l’action. David Benioff a ainsi expliqué dans une interview pour Games Radar qu’une saison 2 n’était pas “encore” confirmée, mais qu’il fallait faire comme si c’était le cas et foncer droit devant : “Si nous obtenons le feu vert pour une deuxième saison, nous devrons démarrer rapidement en termes de pré-production et de production, pour que les spectateurs la découvrent dans un délai raisonnable.”

L’adaptation du premier tome a mené à de nombreuses modifications de l’histoire inventée par Liu Cixin, déjà complexe en soi. Adapter le second tome ne serait donc pas une mince affaire, et il se pourrait que la saison 2 du Problème à 3 Corps ne soit pas prête avant plusieurs années, en cas de validation par Netflix.

À ce stade, la plateforme de streaming n’a pas encore dévoilé ses chiffres exacts pour les premiers jours de visionnage de la série. Mais il faudra aussi prendre en compte le budget conséquent de chaque épisode de la saison 1 du Problème à 3 Corps, estimé à 20 millions de dollars, avant de prendre une décision.

Nous mettrons cet espace à jour dès que de nouvelles informations seront disponibles sur la saison 2 de la série Le Problème à 3 Corps.