Le Problème à 3 corps : pourquoi les Trisolariens sont devenus les San-Ti ?

Dans la série Le Problème à 3 corps sur Netflix, la redoutable race alien en route vers la Terre a été renommée. Dans la trilogie de romans de Liu Cixin, ils sont connus sous le nom de Trisolariens. Dans la série, ils deviennent les San-Ti. Pourquoi ce changement et quelle en est la raison ? Voici ce que nous savons.

En adaptant l’épopée du célèbre auteur de science-fiction chinois sur nos écrans, les anciens showrunners de Game of Thrones, David Benioff et D.B. Weiss, ont de nouveau captivé le public avec la série Le Problème à 3 corps sur Netflix.

Cependant, avec une histoire riche en science et complexe, de nombreux changements par rapport au matériel source ont été introduits, non seulement pour simplifier le récit, mais aussi pour orienter le voyage dans de nouvelles directions. L’un de ces changements concerne la menace alien fonçant vers notre planète.

Dans la série Netflix, ces aliens sont désignés sous le nom de San-Ti. Ce n’est pourtant pas leur nom dans les livres. Les lecteurs connaissent cette race mystérieuse sous le nom de Trisolariens, provenant du système Trisolaris. Alors, pourquoi les showrunners ont-ils effectué ce changement particulier ?

Pourquoi ont-ils changé le nom des aliens dans Le Problème à 3 corps sur Netflix ?

Les showrunners de la série Le Problème à 3 corps ont changé le nom des aliens simplement parce que leur appellation dans les livres “sonnait de manière ridicule” selon Benioff.

Lors d’un récent entretien auprès de Vulture, Benioff avait expliqué ce choix, déclarant ceci : “Honnêtement, [San-Ti] sonnait mieux à nos oreilles. C’était simplement une décision de goût. Trisolarien sonnait de manière ridicule. Il y avait quelque chose de menaçant et de bien dans San-Ti, tant que cela ne ressemble pas trop à ‘Santy Clause’” [il fait ici référence à ‘Santa Claus’, qui signifie ‘Père Noël’ en anglais].

Weiss a ensuite pris la parole, expliquant que “sur le papier”, le nom original “semble correct”. Mais lors de l’adaptation de l’histoire en prise de vue réelle, faire dire “Trisolarien” par le casting “encore et encore… cela ne sonnait pas aussi bien que nous le voulions”.

“Dans la version originale chinoise, c’est ‘San-Ti Ren’, donc c’était d’une certaine manière encore plus proche de l’original”, a ajouté le co-showrunner Alexander Woo.

Ainsi, à part cette petite modification au niveau du nom, il ne semble pas que quoi que ce soit d’autre concernant les aliens risque de changer par rapport aux livres. Juste leur nom, car les créateurs n’étaient pas de grands fans de la façon dont cela sonnait sur le plateau. Et pour celles et ceux qui voudraient en savoir plus sur Le Problème à 3 corps, retrouvez notre explication du final de la série Netflix.

