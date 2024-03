Où a été tournée la série Le Problème à 3 Corps sur Netflix ?

Le Problème à 3 Corps emmène le spectateur dans un tour du monde et plus encore, mais où la série Netflix a-t-elle réellement été tournée ?

L’épopée née des livres de Liu Cixin a convaincu le public du monde entier : après un succès retentissant en Chine et une publication récompensée dans de nombreux autres pays, Le Problème à 3 Corps a eu droit à une adaptation à gros budget chez Netflix.

Reprenant l’histoire de science-fiction pointue du roman et son intrigue sur le premier contact avec une civilisation inconnue, la série s’est tout de même permis des modifications. À commencer par un casting majoritairement anglais, qui ne vient cependant pas remplacer intégralement les personnages chinois. Car Le Problème à 3 Corps ne se contente pas de voyager dans les étoiles ou dans des univers de jeux vidéo : c’est aussi un conte mettant la planète Terre sous les projecteurs.

Les épisodes entraînent leurs spectateurs dans de nombreux lieux différents : d’une gigantesque forêt de Chine à un Londres illuminé par la voûte stellaire en passant par New-York, on voit beaucoup de paysages variés. Et pour les mettre en scène, les showrunners sont allés poser leur caméra dans différents pays. Voici tout ce que nous savons des lieux de tournage de la série Le Problème à 3 Corps sur Netflix.

Quels ont été les lieux de tournage pour la série Le Problème à 3 Corps sur Netflix ?

La série Le Problème à 3 Corps a été tournée dans plusieurs pays, mais la majorité de ses épisodes ont été filmés en Angleterre.

L’une des forces de la série repose dans sa capacité à montrer des lieux clairement identifiables, évitant de perdre le public déjà concentré sur sa compréhension des différents fils narratifs. On reconnaît aisément Londres à ses symboles habituels – voire clichés, comme le London Eye -, New-York à ses immenses buildings et ses voitures de police floquées aux lettres de la cité…

Quant à la Chine des années 60, elle est avant tout rurale puisque les personnages qui y évoluent se soucient de deux éléments majeurs : la nature représentée par une forêt d’abord ravagée puis en pleine guérison, et des paysages suffisamment vides de population pour lancer le programme scientifique sans trop éveiller de soupçons.

Vous pouvez retrouver ci-dessous la liste des lieux de tournage connus à ce jour de la série Le Problème à 3 Corps :

Studios Shepperton, Angleterre

Grand Londres, Angleterre

Le Buckinghamshire, Angleterre

Le Hampshire, Angleterre

Le Surrey, Angleterre

Portsmouth, Angleterre

Le Kent, Angleterre

Oxford, Angleterre

Le Sussex, Angleterre

Le Bedfordshire, Angleterre

Badajoz, Espagne

Siège des Nations Unies, New York

Cap Canaveral, Floride

Hawthorne, Floride

Vedra Beach, Floride

Devoir filmer des décors dans plusieurs pays n’a probablement pas été nouveau pour les showrunners : en effet, David Benioff et D.B. Weiss de Game of Thrones et Alexander Woo de The Terror ont déjà dû se plier à l’exercice pour leurs précédentes productions.

Mais le plus grand défi aura sans aucun doute été les décors visibles au sein du casque de réalité virtuelle, plongeant les personnages dans un jeu ultra-réaliste. Comme l’explique la productrice exécutive Bernadette Caulfield dans un communiqué de presse : “Rien ne reste debout plus de deux jours en moyenne, et ces structures qu’on construit pour une journée, voire une demi-journée de tournage, n’ont rien de petites.“

À ce stade, il est difficile de deviner dans quel genre de lieux une éventuelle suite pourrait être tournée. D’autant plus que Netflix n’a pas encore fait l’annonce d’une saison 2 pour Le Problème à 3 Corps.