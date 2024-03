Le Problème à 3 Corps : explication du final de la série Netflix

La série événement est enfin sortie sur Netflix, et son intrigue complexe peut représenter un défi pour ses spectateurs : les humains peuvent-ils survivre à la menace ? Comment interpréter le final ? On vous explique tout.

En 2018, une série phare du petit écran divisait les spectateurs alors que son final décevait une grande partie du public : Game of Thrones présentait une ultime saison à la réception plus que tiède. Dès lors, les noms des showrunners David Benioff et D.B. Weiss avaient disparu des radars, à l’image de leur projet Star Wars qui n’a plus jamais donné de nouvelles. Jusqu’à ce que Netflix fasse une grande annonce : les deux créateurs reviendraient, aux côtés d’Alexander Woo de True Blood et The Terror, pour une nouvelle adaptation ambitieuse.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le Problème à 3 Corps commençait alors le marathon des annonces, et a très vite créé la hype. Adaptée du célèbre roman récompensé de l’auteur chinois Liu Cixin, la série Netflix promettait déjà une intrigue complexe, implantée dans une science-fiction aux concepts philosophiques parfois poussés.

Mais comment interpréter le final en particulier ? On vous explique tout sur le dernier épisode de la série Le Problème à 3 Corps sur Netflix.

Attention : cet article contient des spoilers majeurs de la série Le Problème à 3 Corps sur Netflix, y compris des rebondissements importants.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Que se passe-t-il à la fin du Problème à 3 Corps sur Netflix ?

Le dernier épisode de la série Le Problème à 3 Corps est éprouvant pour les personnages, mais la dernière scène tend à rassurer les héros : si les humains sont de la vermine, alors ils survivront aussi bien que le fait la vermine.

Chris Baker/Netflix

L’épisode 8 commence en expliquant le Projet Colmateur : Saul Durand a été choisi avec deux autres stratèges pour réfléchir à un plan de riposte, mais tout restera dans sa tête. Les extraterrestres “San-Ti” ont en effet dévoilé plus tôt qu’ils étaient incapables de lire les pensées des humains, et étaient même très peu familiers avec le concept du mensonge. Saul devient donc l’une des personnes les plus importantes sur Terre, mais cela fait également de lui une cible des fidèles du culte des San-Ti.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Parmi eux, Tatiana a fui après la fusillade qui a éclaté lors d’une réunion. Blessée, elle s’est réfugiée dans la forêt, cachée dans une caravane. Mais alors qu’elle revient d’une escapade, elle découvre que les aliens ne l’ont pas oubliée : on lui a laissé un casque pour rejoindre le monde virtuel du jeu vidéo. Si son échange avec les extraterrestres n’est pas montré, il est évident que la jeune femme aura un rôle conséquent dans une éventuelle saison 2 du Problème à 3 Corps.

En revanche, là où les ennemis des humains jubilent, les scientifiques déchantent vite. Car le Projet Escaliers, qui consistait à envoyer Will dans une sonde pour analyser les San-Ti de plus près, échoue. Heureusement pour lui, l’ami proche de Jin, Jack, Saul et Auggie n’en saura jamais rien : séparé de son corps mourant à cause d’un cancer généralisé, son cerveau est plongé dans un sommeil profond. Un état de stase qui l’empêche de vieillir, mais aussi de ressentir le temps qui passe. Sa navette a dévié de sa trajectoire à cause de câbles mal fixés, censés retenir la nano-voile conçue par Auggie. Et selon les estimations de Jin, elle voyagera dans l’espace pendant encore des millions d’années avant de peut-être se retrouver sur le chemin d’une étoile. Il est donc très peu probable que nous revoyions rapidement le professeur de physique.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Explication de la scène finale de la série Le Problème à 3 Corps

La scène de fin du dernier épisode montre Saul, Jin et Da Shi près de marais envahis par des insectes : loin de représenter une tragédie, cette prolifération sert d’exemple à suivre pour l’humanité.

Macall Polay/Netflix

L’échec du Projet Escaliers a fortement affecté Jin, d’autant plus qu’elle n’a pas pu dire au revoir à son ami. Saul et elle dépriment donc dans la cachette dans laquelle Thomas Wade les a installés, mais c’est là que l’inspecteur Da Shi viendra les remuer. Faisant peu de cas du deuil des deux personnages, il les emmènera avec lui pour assister à un spectacle fascinant : le vol de millions d’insectes.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Tout au long de la série, les journaux ont fait mention d’une invasion de cigales géantes dans certaines parties du globe. L’information n’était cependant que dite en fond sonore, car considérée comme peu importante – un peu comme les insectes dérangeants mais que l’on peut aisément écraser, selon les propos de Mike Evans. Et c’est justement là que veut en venir Da Shi : les San-Ti ont décidé de considérer les humains comme de la vermine, et leur erreur est justement de sous-estimer ladite vermine.

Car peu importent les pesticides dans le ciel, le poison dans le sol, les tentatives de stériliser certaines espèces : les insectes reviennent toujours. “Pas moyen d’en venir à bout“, conclut Da Shi. Dans la version originale, les mots exacts de l’acteur Benedict Wong peuvent même être traduits par “Ils sont toujours là” (“they’re not going anywhere“), ce qui accentue son propos : la Terre n’est pas occupée uniquement par les humains, et même si ces derniers tentent de se l’approprier, ils ne peuvent en déloger les autres espèces.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Son discours rappelle une réflexion qu’avait eue Will à propos de son cancer : après une opération et toujours sous le coup de l’anesthésie, l’enseignant avait affirmé avoir eu une conversation avec ses tumeurs. En serait ressorti une constatation simple : le cancer n’est pas fondamentalement mauvais, mais cherche un endroit où s’installer… ce qui ne manquait pas d’agacer Will, préférant ne pas partager son corps.

Une autre conversation avait permis de montrer un point de vue encore différent : l’anecdote de guerre du père de Raj Varma, le petit ami de Jin. En sa qualité de chef d’escouade, il avait dû tuer tous les soldats d’un camp pour leur voler des bouteilles d’oxygène et permettre à ses hommes de survivre en montagne, malgré le manque d’air.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

En fin de compte, le discours de Da Shi est certainement le plus factuel. Il n’est pas poétique, et ne cherche pas à se placer en conquérant non plus. L’inspecteur se contente de mettre en lumière un troisième aspect du concept de survie : il est impossible de se débarrasser de la vermine. Il en ira donc de même avec les San-Ti, qui ne pourront se débarrasser des humains.

Mais pour résister, encore faudra-t-il se remettre au boulot, comme le précisera Da Shi avant le générique de fin du Problème à 3 Corps.

L’article continue après la publicité