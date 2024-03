La série Le Problème à 3 corps comparée à Lost, mais pas de la bonne manière

Le Problème à 3 corps est l’une des séries phares de ce mois de mars sur Netflix, qui a déjà divisé le public avant même sa sortie, à tel point qu’elle est comparée à l’une des séries les plus controversées de tous les temps.

Alors que Le Problème à 3 corps s’apprête à débarquer sur la plateforme d’ici à peine quelques jours, la prochaine série Netflix semble déjà diviser les critiques. Cette nouvelle série de science-fiction, basée sur les romans de Cixin Liu, est un conte existentialiste qui s’étend à travers les continents et le temps lui-même, suivant un groupe d’amis qui va lutter contre une mystérieuse menace et qui va rencontrer une civilisation extraterrestre.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le Problème à 3 corps n’est autre que le dernier projet en date de David Benioff et D.B. Weiss, connus entre autres pour être les créateurs de Game of Thrones, et qui étaient justement récemment revenus sur la fin difficile de la série HBO désormais culte. Le duo collabore également avec Alexander Woo (True Blood), et c’est pourquoi la série est donc attendue de pieds fermes par de nombreux fans, qui sont impatients de voir ce que le géant du streaming leur a réservé.

Cependant, tout le monde ne chante pas les louanges de la nouvelle série de sci-fi de Netflix. Certains la comparent même à l’un des thrillers les plus déroutants du 21e siècle, à savoir la fameuse série Lost : Les Disparus, mais pas forcément pour les bonnes raisons.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le Problème à 3 corps serait “trop compliquée” et est comparée à Lost après sa projection

Suite à sa projection lors de la cérémonie d’ouverture du Festival Séries Mania, Le Problème à 3 corps a reçu des avis pour le moins mitigés, certains le comparant même à la célèbre série du milieu des années 2000.

“C’est une série très ambitieuse et elle a une grande ampleur, mais je me demande quand toutes les questions que je me pose trouveront leurs réponses”, a déclaré un participant à Variety. “Je vois beaucoup de potentiel, mais je ne vois pas de chemin clair. … C’est un peu comme regarder Lost à nouveau. Je suis prêt à attendre, mais je ne suis pas sûr que le marché suivra”.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Selon le média américain, le public présent au Festival Séries Mania était divisé sur les épisodes d’ouverture, avec même quelques départs en cours de séance. Apparemment, les deux premiers épisodes ont été qualifiés de “lents”, “trop compliqués”, et “froids”. Ailleurs, les critiques ont également été mitigées. La série affiche actuellement 76% sur le site Rotten Tomatoes, certaines critiques étant plus généreuses que d’autres.

Par exemple, Dylan Roth de journal britannique The Observer déclarait : “la série hérite de certains concepts de science-fiction horrifiques fantastiques des romans à succès et ajoute des personnages dramatiques et chaleureux”. Vicky Jessop du London Evening Standard a également écrit : “les thèmes sont fascinants, les idées novatrices, et avec un peu de peaufinage, cela pourrait être génial ; espérons que Netflix inverse la tendance et la renouvelle pour une deuxième saison”.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Mais il n’y a pas que des bonnes nouvelles dans le lot. Dan Fienberg de The Hollywood Reporter estime quant à lui que “la série n’est pas dépourvue de bonnes choses. Elle est juste plate, avec des touches décoratives, ce qui s’étend à la création des personnages et au jeu d’acteur”. Un avis qui semble être également partagé par Emily Garbutt de Total Film, qui déclare : “Elle est basée sur un solide postulat de science-fiction, mais est constamment alourdie par des personnages plats, souvent bidimensionnels, et un scénario faible”.

Assurez-vous de vous faire votre propre opinion lorsque Le Problème à 3 corps sera disponible sur Netflix le 21 mars. Et en attendant, vous pouvez également consulter notre précédent article sur les meilleures séries en streaming en mars 2024.

L’article continue après la publicité