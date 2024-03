Quand sort la série Le Problème à 3 Corps sur Netflix ?

L’une des séries les plus ambitieuses de l’année s’apprête à débarquer sur petit écran : date et heure, on vous dit tout sur la diffusion du Problème à 3 Corps.

Le Problème à 3 Corps est sans conteste l’une des productions les plus importantes du moment pour Netflix. Elle adapte le célèbre roman de l’auteur Liu Cixin, réputé comme impossible à retranscrire à l’écran, et compte pour y arriver sur des showrunners réputés mais dont le parcours n’est pas irréprochable.

Car David Benioff et D.B. Weiss sont connus pour avoir créé la très populaire série Game of Thrones… mais aussi pour avoir gâché sa fin, de l’avis de la communauté des fans. Cela ne les a cependant pas empêchés de revenir en force, rejoignant Alexander Woo de True Blood pour signer la série phare de la plateforme de streaming.

Les critiques sont tombées et promettent une série complexe et captivante à la fois, mais quand les spectateurs pourront-ils découvrir à leur tour les épisodes du Problème à 3 Corps ?

Le Problème à 3 Corps sortira le 21 mars 2024 sur Netflix. Tous les épisodes seront disponibles en même temps, à partir de 8h en France.

Netflix présente la série avec ce synopsis : “Lorsque les lois de la nature se délitent inexplicablement sous les yeux d’un groupe soudé de brillants scientifiques, ils unissent leurs forces à celles d’un inspecteur inflexible pour affronter la plus grande menace de toute l’histoire de l’humanité.“

La série adapte le premier tome de la trilogie de science-fiction de Liu Cixin. Dans les années 60, une scientifique chinoise fait un choix aux terribles conséquences pour l’avenir de l’humanité. Des décennies plus tard, un groupe d’anciens camarades d’études se réunit en Angleterre et assiste à un désastre touchant la communauté des chercheurs : les savants de tous les pays du monde se donnent la mort dans des conditions mystérieuses, et la science ne marche plus.