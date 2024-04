Le Problème à 3 corps : ce fait divers macabre lié à la série Netflix

Le Problème à 3 corps, la nouvelle série de science-fiction de Netflix, est liée à une récente condamnation à mort après l’assassinat d’un des producteurs de la série.

Xi Yao a été condamné à mort pour le meurtre du milliardaire chinois Lin Qi quelques jours avant que la série Le Problème à 3 corps ne soit diffusée sur Netflix.

Selon la BBC, Yao, un avocat bien connu à l’époque, avait été engagé par Qi pour diriger la filiale The Three Body Universe. L’entreprise était chargée de sécuriser les droits de propriété intellectuelle pour l’adaptation cinématographique et télévisuelle du roman de Liu Cixin, lauréat du prix Hugo du meilleur roman en 2015.

Yao et Qi ont travaillé en étroite collaboration pour négocier l’accord permettant à Netflix d’adapter le roman, et les deux entreprises ont finalement réussi à conclure un accord en 2020 pour que le livre soit adapté en série.

Cependant, les choses ont commencé à se gâter lorsque Qi a placé d’autres cadres à la tête des opérations commerciales de The Three Body Universe, écartant ainsi Yao de l’accord qu’il avait aidé à réaliser.

Perçu comme un affront, Yao a commencé à comploter une vengeance contre Qi et a créé une entreprise au Japon pour acquérir des centaines de poisons, qu’il a ensuite testés sur des chiens, des chats et d’autres animaux domestiques. Lorsqu’il a finalement trouvé le poison qu’il voulait utiliser, Yao l’a déguisé en pilules probiotiques et les a données à Qi.

Dix jours avant Noël 2020, Qi s’est rendu à l’hôpital, se sentant mal après avoir pris les pilules. Et même si son état était stable au départ, il est finalement décédé le jour de Noël des suites d’un empoisonnement.

Yao a également empoisonné plusieurs boissons trouvées dans les bureaux de l’entreprise, comme de l’eau et du whisky, et quatre autres personnes sont tombées malades, mais toutes ont survécu.

“L’intrigue est aussi bizarre qu’un blockbuster hollywoodien, et la technique est suffisamment professionnelle pour être appelée la version chinoise de Breaking Bad”, a déclaré le média chinois Phoenix News.

Le tribunal chinois qui a reconnu Yao coupable de son crime a publiquement qualifié le crime de “prémédité” et comme étant “extrêmement méprisable”.

Après sa mort, Qi a été crédité à titre posthume en tant que producteur exécutif dans le générique de fin de la série Netflix Le Problème à 3 corps.

“C’était certainement déconcertant. Quand vous travaillez dans ce secteur, vous vous attendez à toute sorte de problèmes. Quelqu’un qui empoisonne le patron n’en fait généralement pas partie”, a déclaré le showrunner David Benioff auprès de The Hollywood Reporter.

