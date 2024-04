Parasyte – The Grey : le réalisateur tease un crossover avec le manga d’origine

La série Netflix Parasyte : The Grey a offert aux fans de l’œuvre d’origine le caméo parfait lors de son final, ouvrant ainsi la voie à une potentielle saison 2. Une nouvelle saison qui pourrait bien se concrétiser selon le réalisateur du k-drama.

Le k-drama Netflix est basé sur la série de mangas Parasite (ou Kiseijū en version originale) d’Hitoshi Iwaaki. L’œuvre a eu droit à plusieurs adaptations, à savoir un anime et des films live-action. Parasyte : The Grey était présenté comme une sorte de spin-off, où l’on découvre comment des parasites sont arrivés sur Terre et ont pris le contrôle de la race humaine.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Alors que l’œuvre d’origine se concentre sur un lycéen japonais du nom de Shin’ichi Izumi, la protagoniste de la série Netflix est Su-in, une jeune coréenne qui travaille en tant que caissière dans un supermarché. Il y a quelques différences notables entre le manga et le k-drama. Toutefois, le caméo final a révélé que l’histoire de Su-in se déroule dans le même univers.

À la fin du dernier épisode, la cheffe de la division Grey Choi Jun-kyung fait la rencontre d’un japonais nommé Shinichi Izumi, qui prétend être un “journaliste d’enquête” et “le plus grand expert en parasites”. En plus du nom, le dernier plan centré sur la main droite du personnage ne laisse aucun doute quant à son identité (les fans ayant sûrement guetté le moindre signe de vie de Migi). Le personnage a été interprété par l’acteur Masaki Suda, et nous confirme donc que les événements du manga d’origine se sont déroulés des années avant ceux du k-drama.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cela ouvre la porte à un univers cinématographique plus vaste, les parasites ayant infecté plusieurs régions du monde, y compris le Japon. Selon PinkVilla, le réalisateur de Parasyte : The Grey laisse entendre que Suda pourrait revenir dans la saison 2, suggérant ainsi qu’il pourrait non seulement y avoir une suite, mais aussi et surtout qu’elle pourrait prendre la forme d’un crossover entre la série Netflix et le manga d’Iwaaki.

Le réalisateur Yeon Sang-ho (Dernier Train pour Busan, Hellbound, Jung_E) a révélé que la dernière scène du k-drama se déroule huit ans après l’intrigue principale, avec Izumi qui s’approche donc de la trentaine. Il a discuté avec Suda de la manière dont son caméo s’inscrit dans une intrigue plus large, tout en fournissant un aperçu général de la saison 2.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le réalisateur explique que les décisions pour une nouvelle saison ne lui reviennent pas entièrement. Mais les fans spéculent déjà sur la suite de l’histoire, puisque le personnage de Suda aurait probablement un rôle majeur dans la nouvelle saison.

“Ok, mais et s’il y avait une saison 2 de Parasyte et qu’elle se déroulait au Japon et parlait de Shinichi, Masaki Suda le jouerait évidemment, puis la saison 3 concernerait Su-in, Kang woo, et Shinichi luttant contre des parasites maléfiques”, a déclaré un fan sur X/Twitter.

Parasyte : The Grey est disponible en streaming sur Netflix, et vous pouvez découvrir les autres k-dramas prévus par Netflix pour 2024.

L’article continue après la publicité