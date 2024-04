Parasyte – The Grey : Explication du final de la série live-action sur Netflix

La série coréenne s’inscrit dans le même univers que le célèbre manga Parasite, et sa fin montre clairement des liens avec l’œuvre originale : on vous explique la conclusion de Parasyte : The Grey.

Son annonce a d’abord laissé les fans sur la réserve, après de nombreuses déconvenues suite aux adaptations d’autres mangas et animes. Mais Parasyte : The Grey, dont l’objectif est de reprendre le manga Parasite de Hitoshi Iwaaki, a su tirer son épingle du jeu. La série coréenne de Netflix a décidé de quitter le Japon pour s’installer dans le pays du matin calme, proposant alors une tout autre histoire.

Les parasites sont toujours là, et ils sont toujours aussi gourmands. Et Su-in, notre héroïne, va en faire les frais. La jeune femme a réussi à survivre à son assimilation, à l’image de Shinichi dans l’œuvre originale. Mais de son côté, c’est au niveau de son front que la créature, surnommée Heidi, s’est installée.

Partagée entre la volonté froide de survivre de son parasite et son besoin très humain d’aider les siens pour rester intégrée à la société, Su-in se retrouvera au cœur d’une bataille intense. Que sont les parasites et qui est réellement un monstre ? Quel est le plan du grand méchant ? Et que signifie la scène de fin ? On vous explique tout sur le final de Parasyte : The Grey.

Attention : cet article contient bien évidemment des spoilers de la série Parasyte : The Grey sur Netflix !

Qui est un monstre et qui est humain dans Parasyte : The Grey ?

Dans Parasyte : The Grey, les humains doivent se battre contre des parasites imitant des hommes et des femmes, tout en étant capables de prendre des formes invraisemblables. Toutefois, les monstres ne sont pas toujours ceux que l’on croit.

cho wonjin/netflix

Les parasites débarquent sur Terre sans réelle explication : ils tombent dans une gogue de protection ronde et épineuse, puis en sortent sous forme de ver pour chercher un hôte. Dans la scène d’introduction, une voix off suggère que “quelqu’un” souhaitait se débarrasser d’une partie de la population. Si on comprend vite que les propos venaient d’un fou sur un forum, la phrase trouvera un écho avec une scène durant laquelle des parasites évoquent leur raison d’être. Cependant, la série prend la même décision que le manga et l’anime Parasite, à savoir ne pas donner de réelles explications sur la nature ou les origines des envahisseurs.

Au départ, la série prend le parti de nous montrer deux camps bien distincts : celui des parasites, qui ont dévoré le cerveau de leurs hôtes et remplacé leur tête, et celui des humains, qui doivent lutter face aux créatures métamorphes pour ne pas se faire manger. La capacité à se fondre (plus ou moins) dans la masse rend la détection des créatures compliquée, mais certains détails permettent aux autorités d’identifier l’ennemi : un scanner de la tête montrera soit un cerveau, soit un grand trou noir selon la personne en face. Plus simple, le test des cheveux consiste à couper une mèche et voir si elle se désintègre ou non. Si oui, il s’agit bien d’un parasite. Si non, vous avez affaire à un humain.

Les choses se corsent lorsque des humains se mettent au service des parasites : c’est du moins le cas de Won-seok, inspecteur de police et collègue de Chul-min. Mais le policier est entièrement humain. Ses seules interactions avec les parasites se font via l’église Saejin. D’abord sous la menace du “Pasteur”, il agit ensuite par cupidité. Car dans le plan du grand vilain de la série Parasyte : The Grey, Won-seok s’est trouvé une place de choix.

Quel est le plan du grand méchant de Parasyte : The Grey ?

Très vite, on nous dévoile l’existence d’une secte, l’église Saejin. Il s’agit en réalité d’un regroupement de parasites, sous la houlette du “Pasteur”, ou “Révérend”, un parasite qui s’est installé dans le corps d’un homme de foi.

cho wonjin/netflix

Le Pasteur a en réalité une obsession pour les “organisations” sociales. Fasciné par la société humaine, il ne souhaite en aucun cas la détruire. Car la créature a une bien meilleure idée : puisqu’il est capable de changer de corps en remplaçant la tête d’une victime fraîchement décapitée, il entend s’installer dans celui du dirigeant de l’organisation coréenne, soit le président.

Son but ultime est donc d’assimiler le maire de Namcheon, pressenti comme le grand gagnant des prochaines élections. Et quoi de mieux pour y arriver qu’un festival dans lequel l’homme politique doit justement défiler ? Pour parvenir à ses fins, le Pasteur comptera sur l’appui de Won-seok pour semer de faux indices et envoyer la milice “Grey” sur de mauvaises pistes, divisant les forces de l’ordre. Mais tout ne se passera pas comme prévu, et le parasite se retrouvera contraint de décapiter son allié pour utiliser son corps.

On découvre alors qu’il est capable de se dédoubler : une partie simule encore la tête de Won-seok, tandis qu’une autre partie peut se déplacer librement et attaquer. La créature réussira presque à venir à bout de Su-in et de l’officier Choi Jun-kyung, mais les deux femmes finiront par se débarrasser de lui.

Explication de la scène finale de Parasyte – The Grey

Dans le final de la série coréenne, Choi Jun-kyung rencontre un homme mystérieux, présenté comme le plus grand expert en parasites du monde. Il s’agit en réalité de Shinichi Izumi, le héros du manga et de l’anime Parasite.

cho wonjin/netflix

Le protagoniste de l’œuvre originale découvre les parasites alors qu’une créature s’immisce dans son bras droit. Mais comme pour Su-in, le monstre ne parvient pas à dévorer le cerveau de son hôte et se retrouve contraint de cohabiter avec lui. Il s’installe alors dans sa main droite, et c’est d’ailleurs de là que lui vient son surnom “Migi”, qui signifie “droite” en japonais – les parasites vont toujours au plus simple.

Le fait que Jun-kyung, directrice du Grey, rencontre Shinichi, peut à la fois tout et rien dire : la série coréenne peut avoir présenté la scène comme un simple clin d’œil réservé aux fans, tout comme elle a pu chercher à préparer le terrain pour une suite qui lierait les différentes œuvres.

À ce stade, rien n’indique qu’une saison 2 soit prévue. Parasyte : The Grey possède sa propre conclusion, qui se suffit à elle-même, mais a eu l’intelligence de ne pas fermer de porte pour un éventuel retour. Il faudra donc attendre une décision officielle de Netflix.

