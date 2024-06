MCU : Daredevil Born Again officiellement liée à la série Netflix, les fans veulent le retour d’un autre perso

La prochaine série Marvel centrée sur le fameux démon de Hell’s Kitchen sera bel et bien connectée à la série Netflix d’origine, mais les fans semblent désormais attendre autre chose de Daredevil: Born Again.

Vous vous souvenez quand Netflix a sorti ses propres séries Marvel ? Bien qu’elles aient depuis été intégrées au Marvel Cinematic Universe (MCU), Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage et Iron Fist se sont d’abord fait un nom dans leur propre série dédiée.

Désormais, Daredevil a officiellement rejoint les rangs de Marvel Studios, puisque le super-héros aveugle va avoir droit à une nouvelle série sur Disney+. Une nouvelle série où l’on pourra notamment retrouver Charlie Cox et Vincent D’Onofrio, les deux acteurs ayant alors récemment confirmé que Daredevil: Born Again sera directement liée à la série Netflix d’origine, qui a fait ses débuts en 2015.

Cependant, au lieu d’hyper les fans pour la prochaine série à venir, la nouvelle a semble-t-il suscité une autre réaction inattendue. En effet, nombre d’entre eux souhaitent désormais qu’un autre super-héros de cet univers intégre lui aussi le MCU, et il s’agit de Jessica Jones.

“Je veux que cela réussisse principalement pour qu’ils ramènent aussi Jessica Jones”, a posté un fan sur Reddit. “D’une manière ou d’une autre, j’ai besoin de plus de David Tennant”, a convenu un second.

“Je n’étais pas le plus grand fan de JJ après la saison 1, mais ils ont vraiment réussi le casting pour elle, Luke Cage et DD [edit : et Punisher !]”, a ajouté un troisième. “Ce serait un tel gâchis s’ils ne ramenaient pas Krysten d’une manière ou d’une autre. Sa chimie toxique avec Kilgrave était tellement géniale, mais même après qu’il soit parti, elle s’en est vraiment bien sortie malgré quelques baisses de qualité d’écriture.”

La série de 2015 avec Krysten Ritter dans le rôle-titre s’est arrêtée en 2019 après trois saisons. Cependant, étant donné que les quatre héros de Netflix se sont réunis pour former The Defenders, avec également plusieurs personnages mineurs apparaissant dans plusieurs séries, il n’y a aucune raison pour que Jessica ne puisse pas théoriquement revenir elle aussi.

D’Onofrio a confirmé via Collider : “Il y a une grande chose qui est déjà connue à propos de la série que je peux dire, c’est qu’elle est connectée à la série Netflix. Et personne n’est clair à ce sujet, soyez clair à ce sujet. C’est définitivement connecté à ça.”

La manière dont ces deux séries seront connectées est encore un mystère à ce stade. La production de Daredevil: Born Again a été incroyablement chaotique, avec de nombreux retards après que Disney ait annoncé une “refonte créative”. L’équipe de production originale a quitté le projet, donc personne ne sait ce qui pourrait arriver.

“Je ne pense pas que cela aura le même niveau de qualité, mais je vais quand même le regarder. Espérons le meilleur,” a ajouté un fan. Un autre a déclaré : “J’espère juste que ce ne sera pas de la m*rde. C’est vraiment tout ce que je veux.”

Il n’y a actuellement aucune confirmation que Ritter fera son retour dans le MCU, mais de nombreux fans semblent encore garder espoir de la revoir aux côtés de “l’Homme sans peur” dans un avenir proche.

