Le futur d’un perso populaire de House of the Dragon révélé, les fans sont “dévastés”

Les fans de House of the Dragon se disent “dévastés” alors que le créateur de la série a évoqué le sort d’un des personnages les plus populaires du premier épisode de la saison 2.

La saison 2 de House of the Dragon est enfin arrivée, et le premier épisode comporte déjà de sacrés moments pour la suite de la série dérivée de Game of Thrones : entre réintroduction dans l’univers de Westeros et scènes choquantes, les spectateurs ont eu de quoi être rassasiés.

Et alors que le final de l’épisode 1 a tenu ses promesses en offrant une séquence terrible, le début de la saison 2 a lui aussi été très commenté sur les réseaux sociaux. Car les fans de Game of Thrones ont beaucoup apprécié le passage des Stark et du Nord dans l’histoire des Targaryen.

C’est en effet avec un échange entre Jacaerys Velaryon et Cregan Stark qu’a démarré la nouvelle saison de House of the Dragon. Et une chose est sûre : Cregan n’a pas laissé les spectateurs indifférents. Et heureusement, car le personnage aura son rôle à jouer dans le futur de la série. Dans les livres de George R. R. Martin, adaptés par HBO, Cregan et les Stark sont importants pour les événements de la Danse des Dragons.

Mais leur rôle ne prend vraiment son sens que plus tard dans l’histoire. Et c’est là que le bât blesse : dans une interview d’Entertainment Weekly, le créateur de House of the Dragon Ryan Condal a confirmé que malgré l’importance à venir de Cregan dans la suite du récit, il n’apparaîtrait plus dans la saison 2. Pour revoir le seigneur du Nord, il faudra attendre la saison 3 – qui a déjà été annoncée.

“Tous ceux qui ont lu les livres savent qu’il joue un rôle dans la Danse des Dragons. J’aimerais beaucoup revoir Tom (Taylor). Nous avons vraiment apprécié travailler avec lui, mais je pense que nous devons laisser l’histoire avancer un peu et voir où elle nous mène.“

“Cregan Stark ne devrait pas apparaître pour le reste de la saison 2 de House of the Dragon / « c’était juste un peu de teasing à ce stade »“

Une annonce qui n’aura pas manqué de “dévaster” les fans à l’idée de ne plus revoir le personnage : “Entendre cet accent du Nord était tellement apaisant et cathartique. Nous exigeons plus de Stark“, a ainsi écrit un utilisateur sur X/Twitter.

Ce à quoi un autre internaute a ajouté : “C’était tellement cool de revenir à Winterfell. La musique et le château et puis voir le mur… ça me ramène en arrière lol.“

Un sentiment visiblement partagé par l’acteur Tom Taylor, interprète de Cregan Stark, déclarant lui aussi auprès d’Entertainment Weekly : “J’avais juste envie d’en faire plus… J’étais en costume. Je voulais juste continuer à jouer.”

La saison 2 de House of the Dragon a démarré le 17 juin 2024 sur Max en France. Et pour ne rien rater de la suite de la série, vous pouvez consulter le calendrier de sortie des épisodes.

