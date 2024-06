La saison 3 de House of the Dragon confirmée avant même le début de la saison 2

Les fans attendent impatiemment la saison 2 de House of the Dragon, mais une bonne nouvelle leur fera passer le temps : la série est déjà renouvelée pour un troisième chapitre !

La saison 3 de House of the Dragon a été officiellement confirmée le 13 juin 2024 par HBO, soit plusieurs jours avant les premiers épisodes de la saison 2. La nouvelle en surprendra certains, mais elle n’a rien de vraiment surprenant pour d’autres : ce troisième chapitre avait en effet été suggéré à de nombreuses reprises par les créateurs de la série.

Mais rien n’ayant été officialisé, les pincettes étaient de mise jusqu’ici. On peut désormais souffler en sachant que le feu vert a été donné par la chaîne américaine, qui n’hésite pourtant pas à annuler des projets ambitieux quand elle n’est pas sûre d’elle – un autre spin-off de l’univers de Game of Thrones en avait d’ailleurs fait les frais, supprimé malgré un pilote au budget faramineux de 30 millions de dollars.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

La saison 2 de House of the Dragon se concentrera sur la guerre civile entre les clans Targaryen et Hightower, un événement plus connu sous le nom de “Danse des dragons“. Le gagnant aura alors l’honneur de siéger sur l’iconique trône de fer, mais une telle victoire ne se fera pas sans sacrifices.

“La danse des dragons continue. House of the Dragon a été renouvelée pour une saison 3.“

La nouvelle d’une saison 3 est d’autant plus appréciable qu’on sait que la saison 2 sera plus courte que la précédente. En revanche, l’intrigue qui attendra les spectateurs dans ce nouveau chapitre n’a pas encore été dévoilée. À en croire les nombreux clins d’œil des showrunners jusqu’ici, l’écriture de son scénario aurait déjà commencé, mais il faudra néanmoins attendre de découvrir les épisodes de la saison 2 pour mieux se préparer à la suite.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

La série House of the Dragon adapte les romans Feu et Sang de George R. R. Martin, et de nombreuses théories existent déjà sur les réseaux sociaux concernant les livres. L’une des plus populaires suppose que la fin de la saison 2 coïncidera avec la sortie du prochain opus de la saga littéraire Le Trône de fer, intitulé The Winds of Winter.

À ce jour, aucune fenêtre de sortie n’a été annoncée pour la saison 3. La saison 2 de House of the Dragon, quant à elle, démarrera le 17 juin 2024 sur Max, nouvelle plateforme de streaming pour les séries HBO en France.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

En attendant d’en découvrir davantage sur la saison 3 de House of the Dragon, vous pouvez également consulter la liste des films et séries qui sortent ce mois-ci en streaming.