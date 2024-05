Une intrigue “abominable” pour la saison 2 de House of the dragon : “Attendez-vous au pire”

La saison 2 de House of the Dragon ne va plus tarder, et à en croire une actrice de la série dérivée de Game of Thrones, les fans devraient s’attendre “au pire du pire“.

Fidèle à ses origines sanglantes, le préquel de Game of Thrones a répandu carnage et tragédie sur les Sept Royaumes dès sa première saison. De Daemon tranchant la tête de Vaemond devant Viserys, aux tueries aveugles de la Garde à travers Port-Réal, le spin-off n’a pas été tendre avec ses personnages ou ses spectateurs.

Mais la Danse des Dragons vient tout juste de commencer, et le public n’a fait que se mouiller la nuque avant de plonger dans le bain de sang. Le dernier épisode annonçait déjà la couleur, et la guerre à venir n’aura rien de tranquille. À en croire le producteur exécutif Ryan Condal et l’actrice Olivia Cooke (interprète d’Alicent Hightower), la suite va faire très mal.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

En effet, lors d’une interview auprès d’Entertainment Weekly, Cooke a été interrogée sur ce qui attendait les spectateurs. Et sa réponse donne le ton : “Mon dieu ! Je dirais juste que c’est du Game of Thrones, attendez-vous au pire. Prenez le pire du pire, et doublez-le. Je ne sais pas quoi dire d’autre sans spoiler, mais c’est abominable.“

Ce à quoi Ryan Condal a ajouté : “Game of Thrones a vraiment conditionné les gens qui s’attendent à de l’inattendu et de l’horrible. Mais ouais, là c’est assez horrible. On verra bien ce que les gens en penseront.“

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le showrunner s’est tout de même fendu de quelques précisions, notamment sur le rôle des dragons : “La saison 2 est le cheminement vers la guerre. C’est vraiment une guerre froide, dans la mesure où chaque camp essaie de mettre la main sur le trône tout en essayant d’éviter un conflit ouvert avec des dragons. Il y a des complots, des coups bas, des assassinats, des jeux d’espionnage.“

La saison 2 de House of the Dragon ne marquera pas la fin de la série : la saison 3 étant déjà en cours d’écriture. En attendant, rendez-vous le 16 juin pour découvrir les premiers épisodes de ce préquel abominable de Game of Thrones.

L’article continue après la publicité

En rapport: La saison 2 de House of the Dragon a enfin sa fenêtre de sortie