Venom 3 : date de sortie, trailer, casting…

Le troisième et dernier film de la saga centrée sur Eddie Brock et le fameux Symbiote est prévu pour cette année. Voici tout ce que vous devez savoir sur Venom : The Last Dance, y compris la date de sortie, les détails du casting et les derniers aperçus en date.

Dans le coin le plus sombre du monde des super-héros, loin de Marvel et de son sympathique Spider-Man, vit Venom.

Après le carnage du deuxième volet et une brève apparition dans la scène inter-générique de Spider-Man : No Way Home, Eddie Brock et Venom ont des affaires inachevées à régler dans ce prochain film, marquant ainsi la fin de la trilogie dédiée à ce personnage.

Alors, qui rejoint l’aventure et quelle est la date de sortie de Venom 3 ? Nous avons toutes les réponses que vous recherchez sur Venom : The Last Dance.

Venom : The Last Dance sortira dans nos salles de cinéma le 30 octobre 2024.

Le film devait initialement sortir en juillet 2024. Le tournage a commencé en juin 2023, mais la production a été interrompue après seulement quelques semaines suite à la grève SAG-AFTRA.

Tom Hardy a confirmé que le film a repris la production après les grèves dans un post Instagram en novembre 2023. Le film est ensuite revenu à sa date de sortie initiale d’octobre après avoir été repoussé jusqu’à novembre.

Qui est dans le casting de Venom : The Last Dance ?

Tom Hardy est confirmé dans le casting de Venom : The Last Dance et sera rejoint par les nouveaux venus Juno Temple et Chiwetel Ejiofor.

Sony Pictures

Liste du casting de Venom : The Last Dance :

Tom Hardy dans le rôle d’Eddie Brock/Venom

Juno Temple dans le rôle du Dr Payne

Peggy Lu dans le rôle de Mme Chen

Cristo Fernández dans le rôle du Barman

Stephen Graham dans le rôle du détective Patrick Mulligan

Chiwetel Ejiofor dans un rôle non dévoilé

Clark Backo dans un rôle non dévoilé

Rhys Ifans dans un rôle non dévoilé

Il n’y a pas encore de liste complète confirmée, les noms présentés ci-dessus provenant alors du site d’IMDb. Nous espérons également voir Michelle Williams revenir dans son rôle d’Anne Weying, car nous aimerions revoir son itération du Symbiote : She-Venom.

Y a-t-il une bande-annonce de Venom : The Last Dance ?

La bande-annonce de Venom : The Last Dance est sortie le 3 juin 2024. Vous pouvez la voir en entier ci-dessous :

La bande-annonce a offert au public le premier véritable aperçu du prochain film, les détails de l’intrigue étant largement gardés secrets avant ces images. Cependant, nous savons maintenant qu’à la suite des événements survenus dans Venom : Let There Be Carnage et Spider-Man : No Way Home, les différents symbiotes de la planète d’origine de Venom cherchent à se rendre sur Terre.

En conséquence, Eddie et Venom sont en fuite, avec une organisation inconnue cherchant à éradiquer tous les symbiotes déjà sur Terre et à empêcher les autres d’arriver.

Détails de l’intrigue de Venom : The Last Dance

Le titre officiel du troisième film Venom a été annoncé le 13 mars, et les fans ont déjà fait le lien entre celui-ci et la carrière de Michael Jordan (comme dans la série documentaire Netflix du même nom). Assurément, ce sera le grand chant du cygne pour Venom, et le film est susceptible d’avoir une fin concluante.

Il ne faut également pas oublier l’apparition de Brock lors de la scène inter-générique de Spider-Man : No Way Home. Ayant été transporté dans une autre dimension, bien que momentanément, nous trouverions étrange que cela ne soit pas au moins mentionné dans le prochain film Venom. Cependant, il ne faut probablement pas espérer une confrontation directe entre Venom et Spider-Man.

Dans une interview avec Screen Rant, le réalisateur de Venom : Let There Be Carnage Andy Serkis avait déclaré : « Je sais que tout le monde est désespéré de voir Venom rencontrer Spider-Man. Mais je pense qu’il y a un réel potentiel dans certains des autres super-vilains qui résident à Ravencroft. Il y a un terrain tellement fertile à explorer là-bas. Ce serait le bac à sable dans lequel je serais vraiment intéressé de jouer. Qui se cache là-dedans et pourrait s’en échapper ? »

Que s’est-il passé dans les films Venom jusqu’à présent ?

Venom (2018)

Sony Pictures

Dans le premier volet de la saga, Eddie Brock est relevé de ses fonctions de journaliste d’investigation après avoir tenté de discréditer le magnat de la technologie, Carlton Drake (Riz Ahmed).

Les expériences néfastes de Drake avec les symbiotes mènent à la rencontre entre Brock et Venom, ce dernier étant un organisme extraterrestre qui a besoin d’un hôte humain pour survivre. Le duo travaille ensemble pour faire tomber Drake pour ses crimes tout en apprenant qu’ils se ressemblent plus qu’ils ne le pensaient.

Après toutes ces péripéties, Brock visite le tueur en série Cletus Kassidy (Woody Harrelson) en prison, qui lui annonce le “carnage” à venir.

Venom : Let There Be Carnage (2021)

Sony Pictures

Peu de temps après les événements de Venom, Eddie Brock est toujours en contact avec Cletus Kassidy. Fournissant à Brock des articles de presse sur ses crimes, Kassidy tente plus tard d’attaquer Brock, ce qui pousse Venom à le protéger.

Ayant révélé que Brock cache un secret et goûtant à son sang, Kassidy libère plus tard le dangereux symbiote rouge, baptisé Carnage. Le passé troublé de Kassidy le rattrape, car son amour d’enfance Frances Berrison, alias Shriek (Naomie Harris) l’aide dans sa folie meurtrière.

Le détective Patrick Mulligan (Stephen Graham) est pris entre deux feux alors que Venom défait Carnage, bien qu’il soit suggéré que Mulligan puisse entreprendre une transformation symbiotique lui-même, devenant peut-être Toxin dans un futur film.

Spider-Man : No Way Home (2021)

Marvel Studios

Dans la scène post-générique de Venom : Let There Be Carnage, Eddie Brock est transporté dans la Terre-616 du MCU et est confus par l’existence de Spider-Man et d’autres membres des Avengers.

Avant qu’il ne parte à la recherche de Spider-Man, Brock est renvoyé dans l’univers de Sony Pictures (connu sous le nom du Sony’s Spider-Man Universe, ou SSU), suite à l’incantation de Doctor Strange pour restaurer le multivers (pour l’instant).

Où regarder les films Venom ?

Jusqu’à présent, Tom Hardy est apparu dans trois films dans le rôle d’Eddie Brock/Venom : Venom, Venom : Let There Be Carnage, et Spider-Man : No Way Home (même si brièvement) – ci-dessous, vous trouverez un guide sur où les regarder en streaming.

Venom — Netflix

— Netflix Venom : Let There Be Carnage — Netflix

— Netflix Spider-Man : No Way Home — Starz

Ils sont également tous disponibles à l’achat ou à la location via Amazon Prime.

Voilà tout ce que nous savons sur Venom : The Last Dance. Découvrez d’autres films de super-héros à venir comme Deadpool & Wolverine, mais aussi Kraven the Hunter, Blade ou encore Les Quatre Fantastiques.