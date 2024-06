Le Caïd sera-t-il absent des films du MCU ? L’acteur explique pourquoi

Les fans ont été agréablement surpris par les débuts de Charlie Cox dans le MCU en tant que Matt Murdock, mais le Caïd n’est pas prévu pour une apparition sur grand écran ou pour un caméo dans Your Friendly Neighborhood Spider-Man, et nous savons maintenant pourquoi.

Cette révélation vient de commentaires faits lors du Fan Expo Boston 2024, comme rapporté par ComicBook. Pendant le panel, l’acteur Vincent D’Onofrio a été interrogé sur sa possible participation aux prochaines apparitions de Charlie Cox dans le Marvel Cinematic Universe (MCU), comme dans la série animée Your Friendly Neighborhood Spider-Man par exemple.

Les fans espéraient une réponse assez simple des deux stars de la prochaine série Daredevil: Born Again. Au lieu de cela, ils ont découvert que la situation est beaucoup plus compliquée que prévu.

“Je vais être transparent : Vous connaissez toute l’histoire entre Marvel et Sony, n’est-ce pas ?” a déclaré D’Onofrio à la foule. “Il y a des personnages — des personnages Marvel inventés par Marvel, écrits par Marvel — qui sont pris entre Marvel et Sony. Et donc, il leur faut beaucoup de temps pour déterminer qui fait quoi.

“Mon personnage est dans ce genre de situation, contrairement à celui de Charlie. Donc je ne sais pas, c’est une partie du deal quand il s’agit de jouer le Caïd.”

La situation entre Marvel et Sony est depuis longtemps une épine dans le pied du MCU. Dans les années 90, Marvel a vendu les droits cinématographiques de Spider-Man et de plusieurs personnages associés à Sony. Cependant, Marvel a conservé certains droits, comme l’animation, ce qui explique pourquoi plusieurs séries Spider-Man produites par Marvel ont continué.

Daredevil a connu un problème similaire, mais qui a apparemment été résolu lorsque Disney a racheté la Fox, qui possédait les droits cinématographiques de Daredevil, des Quatre Fantastiques et d’autres. Cependant, bien que des accords aient été conclus pour utiliser Spider-Man et des personnages associés dans le MCU, ces droits cinématographiques restent la propriété de Sony.

Mais il semble que le Caïd, qui est traditionnellement un ennemi juré de Daredevil, mais aussi de Spider-Man, soit encore dans ce flou juridique. Alors que la Fox a utilisé le Caïd pour leur film Daredevil en live-action, nous ne savons pas vraiment où se situent actuellement les droits du personnage. Il est tout à fait possible que Marvel ne puisse utiliser le Caïd que pour des séries télévisées et animées, mais pas pour des longs-métrages.

En ce qui concerne Your Friendly Neighborhood Spider-Man, il se peut simplement que la série ne prévoie pas d’utiliser le Caïd. La série d’animation se déroule dans les premiers jours d’une version alternative du Spider-Man du MCU, pour qui Norman Osborn est un mentor, remplaçant ainsi Tony Stark.

Lorsque la série a été annoncée en 2021 (alors intitulée Spider-Man: Freshman Year à l’époque), il a été révélé que Charlie Cox reprendrait son rôle de Daredevil. D’autres héros et vilains du MCU, tels que le Docteur Octopus, le Docteur Strange et Nico Minoru, apparaîtront également. Une récente rumeur a suggéré que D’Onofrio pourrait apparaître, mais rien n’a été confirmé.

Aucune date de sortie pour Your Friendly Neighborhood Spider-Man n’a été annoncée. Si vous ne pouvez pas attendre, vous pourrez retrouver Charlie Cox et Vincent D’Onofrio dans leurs rôles respectifs dans la série Daredevil : Born Again en 2025.

