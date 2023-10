Gen V : la showrunner parle du final et sa connexion avec The Boys

La showrunner de Gen V a révélé que le final de la série sera étroitement connecté aux premiers événements de la saison 4 de The Boys.

Gen V, la série dérivée de The Boys diffusée sur Amazon Prime Video, approche de son huitième et dernier épisode après une première saison qui a pris (littéralement) aux tripes les spectateurs. Les étudiants surpuissants de l’université Godolkin, gérée par la directrice Indira Shetty et financée par la dangereuse société Vought, en ont bientôt terminé avec semestre sanglant.

Après avoir découvert toute la pourriture sous le vernis du campus convoité par tant de jeunes, été confronté aux manigances des adultes et souvent de leurs mentors, avoir réalisé qu’ils étaient en vérité des sujets d’étude pour un hôpital secret caché dans les sous-sols de la fac, nos nouveaux héros s’apprêtent à partir en vacances. Mais la fin de la première saison ne sera pas de tout repos : au contraire, le final s’annonce brutal et tragique. Et si on en croit la créatrice de cette série spin-off sur Amazon, la fin de Gen V sera très importante pour passer à la saison 4 de The Boys.

De plus en plus de liens entre The Boys et Gen V après l’épisode 7

sony/amazon

Les créateurs de Gen V et The Boys s’étaient amusés à semer la confusion sur leurs intentions concernant le nouvel univers étendu que proposent ces deux séries. Annonçant d’abord que regarder Gen V ne serait pas nécessaire pour comprendre The Boys, critiquant au passage les “devoirs” imposés aux fans du Marvel Cinematic Universe dont ils voulaient éviter le modèle, il semble finalement qu’il faille bien être fan des deux séries pour les apprécier pleinement.

L’épisode 7 annonçait déjà la couleur, introduisant des personnages particulièrement important de The Boys dans la série spin-off : Grace Mallory, créatrice de l’équipe des Boys dont Butcher est le leader, décidait de surveiller de près les agissements de la doyenne de Godolkin, Indira Shetty. On apprenait aussi qu’Indira Shetty hait les Supes à cause de l’incident du Vol 37, visible dans la saison 1 de The Boys.

Mais plus crucial encore, Victoria Neuman, en visite pour une campagne électorale sur le campus, débarquait pour enchaîner les révélations. On connaît maintenant pleinement la nature de son pouvoir, pourtant resté longtemps dans le flou dans The Boys, on sait qu’elle suit de près les progrès de Marie Moreau, héroïne de Gen V, au point de lui avoir offert une place à l’université, et surtout, on la sait désormais en possession du Virus, mortel pour toute personne possédant du Composé V dans son sang.

La showrunner confirme la connexion entre la fin de Gen V et la saison 4 de The Boys

sony / amazon prime video

En raison de tous ces liens brusquement amenés en un seul épisode (l’avant-dernier qui plus est), les fans ont très vite lancé des théories sur les connexions entre la fin de Gen V et sa grande sœur. Et justement, la showrunner de Gen V, Michele Fazekas, s’est entretenue récemment auprès de Variety pour parler du très attendu épisode final de la série, et de quelle manière il sera lié à The Boys.

Et d’après ses dires, les fans n’auront pas encore droit à une conclusion. Rien de surprenant, puisqu’on savait déjà qu’une saison 2 était confirmée. Cela dit, le suspense marquera bien cette première saison : “Il y aura un cliffhanger à plusieurs niveaux. C’est un cliffhanger pour notre deuxième saison. (…) Et c’est un cliffhanger pour la quatrième saison de The Boys. Il y aura définitivement un sentiment de “j’ai besoin de voir ce qui va se passer ensuite !” (…) Vought est toujours le grand méchant, et il ne faut jamais l’oublier. Et je pense que le final vous le rappellera très bien.“

Cependant, la showrunner a été très énigmatique concernant l’éventualité d’une apparition d’un des étudiants de Gen V dans The Boys : “Je n’ai pas vu cette théorie des fans. J’essaie de ne pas m’engager là-dessus, je ne veux même pas voir quelque chose par accident. Je dirais simplement que cette saison ne se terminera pas comme vous vous y attendez.“

L’épisode 8 sortira le 3 novembre sur Amazon, et son teaser promet déjà du sang et des larmes. Pas sûr que tout le monde en ressorte indemne, spectateurs comme super-héros…

